В России выйдет первый сериал, в котором все герои созданы ИИ

Онлайн-кинотеатр Start представил сериал «Феофан» — первое в России шоу, все герои которого созданы искусственным интеллектом. Об этом сообщил ТАСС.
Сериал будет состоять из коротких скетчей продолжительностью около 10 минут. Каждый эпизод представит отдельную историю, которая сатирически обыгрывает острые и злободневные темы современности.
В проекте нет актеров, все персонажи созданы и нарисованы при помощи нейросети, в том числе кот. Однако, несмотря на активное использование искусственного интеллекта, финальные творческие решения и юмор остаются за людьми.
По сюжету Феофан из Санкт-Петербурга, вдохновившись примером Бати из сериала «Хутор», решает построить собственное поселение и жить по старинке. Он отказывается от благ цивилизации: вместо медицины использует травы и заговоры, вместо супермаркета — огород и охоту.
