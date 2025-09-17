Uber запустил сервис Safari по Национальному парку Найроби
Комедия «Нескромные» с Дакотой Джонсон о свободных отношениях не выйдет в российский прокат
Женщины чаще, чем мужчины, проявляют агрессию в отношении братьев и сестер
Участник «Интервидения» от США отменил участие в конкурсе. Вместо него поедет певица Vassy
В Китае кошка приехала в загс на свадьбу хозяев в платье и на Bentley
Жительница Индии основала первый в стране «лагерь разводящихся» женщин
Адель напишет мемуары
Суд в Москве запретил продажу жирафов в частные руки
«Кинопоиск» показал отрывок из сериала «Няня Оксана» с Олесей Иванченко
У второго сезона «Кибердеревни» появилась дата выхода
Участие в лотерее грин-карт будет стоить 1 доллар
Исследование: 72% россиян используют нейросети в качестве психолога
В Черноголовке откроется итоговая выставка «Резонанс» I сезона арт-резиденции «Гало»
Crocs выпустит сабо по мотивам «Истории игрушек»
Дмитрий Бертман стал президентом театра «Геликон-опера»
Smokepurpp выступит с клаб-шоу в Москве на Хэллоуин
Продажи в книжных магазинах в 2025 году сократились на 6–18%
Киллиан Мерфи неожиданно сыграл диджей-сет на музыкальном фестивале в Корке
Готовятся к выходу два проекта о Дмитрии Менделееве — сериал и фильм
Тимоте Шаламе стал самым молодым актером, получившим аванс в 25 млн долларов
Paramount+ продлил сериал «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне на четвертый сезон
В Китае доходы от микросериалов превысят кассовые сборы в 2025 году
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка предстанет перед судом. Прокуратура требует смертной казни
Apple продлил «Утреннее шоу» на пятый сезон
Disney, Universal и Warner Bros. подали в суд на китайский ИИ-генератор изображений Hailuo AI
Исайя Моралес из «Миссия невыполнима» снимется в драме «Койот» Пера Принца
«Мне нужно начать бегать»: Усейн Болт признался, что сегодня задыхается даже при подъеме по лестнице
В России выпустят аниме по мотивам «Чайки» Антона Чехова

В России выйдет первый сериал, в котором все герои созданы ИИ

Фото: Start

Онлайн-кинотеатр Start представил сериал «Феофан» — первое в России шоу, все герои которого созданы искусственным интеллектом. Об этом сообщил ТАСС.

Сериал будет состоять из коротких скетчей продолжительностью около 10 минут. Каждый эпизод представит отдельную историю, которая сатирически обыгрывает острые и злободневные темы современности.

В проекте нет актеров, все персонажи созданы и нарисованы при помощи нейросети, в том числе кот. Однако, несмотря на активное использование искусственного интеллекта, финальные творческие решения и юмор остаются за людьми.

По сюжету Феофан из Санкт-Петербурга, вдохновившись примером Бати из сериала «Хутор», решает построить собственное поселение и жить по старинке. Он отказывается от благ цивилизации: вместо медицины использует травы и заговоры, вместо супермаркета — огород и охоту.

Ранее 72% россиян признались, что используют нейросети в качестве психолога. 9 из 10 респондентов заменяют психотерапевта разговорами с друзьями. Еще 74% респондентов заменяют терапию обращениям к религиозным и духовным практикам. Почти столько же людей (72%) указали, что занимаются физическими активностями чтобы «выпустить пар». 

Расскажите друзьям