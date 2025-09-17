У второго сезона «Кибердеревни» появилась дата выхода

Сюжет второго сезона развернется спустя год с момента событий первого. В новых сериях марсианский фермер Николай сбежит из Венеровского централа с помощью Робогозина. Затем вместе они отправятся в путешествие по Солнечной системе. Герои побывают в Юпитербурге, отлетевшей Москве, «Иваново Голограммс» и вернутся на Цереру.