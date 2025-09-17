У второго сезона «Кибердеревни» появилась дата выхода

Второй сезон сайфай-комедии «Кибердеревня» начнет выходить на «Кинопоиске» 18 октября. Об этом говорится в телегам-канале онлайн-кинотеатра.
Сюжет второго сезона развернется спустя год с момента событий первого. В новых сериях марсианский фермер Николай сбежит из Венеровского централа с помощью Робогозина. Затем вместе они отправятся в путешествие по Солнечной системе. Герои побывают в Юпитербурге, отлетевшей Москве, «Иваново Голограммс» и вернутся на Цереру.
К своим ролям вернутся Сергей Чихачев, Григорий Скряпкин, Елена Махова, Артем Семакин, Ольга Жевакина, Влада Лукина, Маргарита Силаева, а Сергей Бурунов вновь подарит свой голос Робогозину.
Режиссер второго сезона — Сергей Васильев, снявший ютуб-ролики, с которых все началось, и первый сезон.
«Кибердеревня» дебютировала на «Кинопоиске» в сентябре 2023 года. Сериал занял четвертое место в топ-20 фильмов и сериалов года, его посмотрели 4,5 млн подписчиков «Плюса».