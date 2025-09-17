Суд в Москве запретил продажу жирафов в частные руки

Тверская межрайонная прокуратура Москвы добилась запрета объявления о продаже жирафов в частные руки, сообщает «РИА Новости».
Объявление разместили на сайте, посвященном экзотическим видам. Суд пришел к выводу, что содержание диких животных в домашних условиях или для частных целей противоречит закону.
Издание РБК обнаружило все еще доступное объявление о продаже двух детенышей Giraffa camelopardalis (африканский жираф). Оно размещено на сайте, предназначенном для зоопарков, заводчиков и людей, желающих купить экзотических животных. Продавцы предлагают купить самку и самца за 7,3–7,6 млн руб. Возраст обеих особей — около двух лет. В описании теперь указано: «Строго под заказ. Для зоопарка».
Совсем недавно в науке появилось четыре вида жирафов. Ученые официально выделили северного, сетчатого, масайского и южного жирафов. Раньше у этих животных не было разновидностей.