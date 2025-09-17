Uber запустил сервис Safari по Национальному парку Найроби
Комедия «Нескромные» с Дакотой Джонсон о свободных отношениях не выйдет в российский прокат
Женщины чаще, чем мужчины, проявляют агрессию в отношении братьев и сестер
Участник «Интервидения» от США отменил участие в конкурсе. Вместо него поедет певица Vassy
В Китае кошка приехала в загс на свадьбу хозяев в платье и на Bentley
Жительница Индии основала первый в стране «лагерь разводящихся» женщин
Адель напишет мемуары
В России выйдет первый сериал, в котором все герои созданы ИИ
«Кинопоиск» показал отрывок из сериала «Няня Оксана» с Олесей Иванченко
У второго сезона «Кибердеревни» появилась дата выхода
Участие в лотерее грин-карт будет стоить 1 доллар
Исследование: 72% россиян используют нейросети в качестве психолога
В Черноголовке откроется итоговая выставка «Резонанс» I сезона арт-резиденции «Гало»
Crocs выпустит сабо по мотивам «Истории игрушек»
Дмитрий Бертман стал президентом театра «Геликон-опера»
Smokepurpp выступит с клаб-шоу в Москве на Хэллоуин
Продажи в книжных магазинах в 2025 году сократились на 6–18%
Киллиан Мерфи неожиданно сыграл диджей-сет на музыкальном фестивале в Корке
Готовятся к выходу два проекта о Дмитрии Менделееве — сериал и фильм
Тимоте Шаламе стал самым молодым актером, получившим аванс в 25 млн долларов
Paramount+ продлил сериал «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне на четвертый сезон
В Китае доходы от микросериалов превысят кассовые сборы в 2025 году
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка предстанет перед судом. Прокуратура требует смертной казни
Apple продлил «Утреннее шоу» на пятый сезон
Disney, Universal и Warner Bros. подали в суд на китайский ИИ-генератор изображений Hailuo AI
Исайя Моралес из «Миссия невыполнима» снимется в драме «Койот» Пера Принца
«Мне нужно начать бегать»: Усейн Болт признался, что сегодня задыхается даже при подъеме по лестнице
В России выпустят аниме по мотивам «Чайки» Антона Чехова

Суд в Москве запретил продажу жирафов в частные руки

Фото: David Clode/Unsplash

Тверская межрайонная прокуратура Москвы добилась запрета объявления о продаже жирафов в частные руки, сообщает «РИА Новости».

Объявление разместили на сайте, посвященном экзотическим видам. Суд пришел к выводу, что содержание диких животных в домашних условиях или для частных целей противоречит закону.

Издание РБК обнаружило все еще доступное объявление о продаже двух детенышей Giraffa camelopardalis (африканский жираф). Оно размещено на сайте, предназначенном для зоопарков, заводчиков и людей, желающих купить экзотических животных. Продавцы предлагают купить самку и самца за 7,3–7,6 млн руб. Возраст обеих особей — около двух лет. В описании теперь указано: «Строго под заказ. Для зоопарка».

Совсем недавно в науке появилось четыре вида жирафов. Ученые официально выделили северного, сетчатого, масайского и южного жирафов. Раньше у этих животных не было разновидностей.

