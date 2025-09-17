Суд в Москве запретил продажу жирафов в частные руки

Издание РБК обнаружило все еще доступное объявление о продаже двух детенышей Giraffa camelopardalis (африканский жираф). Оно размещено на сайте, предназначенном для зоопарков, заводчиков и людей, желающих купить экзотических животных. Продавцы предлагают купить самку и самца за 7,3–7,6 млн руб. Возраст обеих особей — около двух лет. В описании теперь указано: «Строго под заказ. Для зоопарка».