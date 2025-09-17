Uber запустил сервис Safari по Национальному парку Найроби
В Китае кошка приехала в загс на свадьбу хозяев в платье и на Bentley
Жительница Индии основала первый в стране «лагерь разводящихся» женщин
Адель напишет мемуары
В России выйдет первый сериал, в котором все герои созданы ИИ
Суд в Москве запретил продажу жирафов в частные руки
У второго сезона «Кибердеревни» появилась дата выхода
Участие в лотерее грин-карт будет стоить 1 доллар
Исследование: 72% россиян используют нейросети в качестве психолога
В Черноголовке откроется итоговая выставка «Резонанс» I сезона арт-резиденции «Гало»
Crocs выпустит сабо по мотивам «Истории игрушек»
Дмитрий Бертман стал президентом театра «Геликон-опера»
Smokepurpp выступит с клаб-шоу в Москве на Хэллоуин
Продажи в книжных магазинах в 2025 году сократились на 6–18%
Киллиан Мерфи неожиданно сыграл диджей-сет на музыкальном фестивале в Корке
Готовятся к выходу два проекта о Дмитрии Менделееве — сериал и фильм
Тимоте Шаламе стал самым молодым актером, получившим аванс в 25 млн долларов
Paramount+ продлил сериал «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне на четвертый сезон
В Китае доходы от микросериалов превысят кассовые сборы в 2025 году
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка предстанет перед судом. Прокуратура требует смертной казни
Apple продлил «Утреннее шоу» на пятый сезон
Disney, Universal и Warner Bros. подали в суд на китайский ИИ-генератор изображений Hailuo AI
Исайя Моралес из «Миссия невыполнима» снимется в драме «Койот» Пера Принца
«Мне нужно начать бегать»: Усейн Болт признался, что сегодня задыхается даже при подъеме по лестнице
В России выпустят аниме по мотивам «Чайки» Антона Чехова
В Париже ограбили Музей естественной истории на 600 тысяч евро
Бывший муж исчезает вместе с дочерью Кейт Бекинсейл в трейлере фильма «Похищенная»
В Антарктиде российские полярники спасли детеныша императорского пингвина

«Кинопоиск» показал отрывок из сериала «Няня Оксана» с Олесей Иванченко

Фото: «Норм Продакшн»

«Кинопоиск» представил отрывок из «Няни Оксаны» за 12 дней до премьеры сериала на телеканале «Пятница!». Главную роль в шоу, вдохновленном «Моей прекрасной няней», исполнила Олеся Иванченко.

По сюжету главная героиня Оксана (Олеся Иванченко) из Краснодарского края прилетает к своему жениху в Москву, но он ее бросает. Оксана остается покорять столицу и случайно устраивается работать няней в семью вдовца-ресторатора с тремя детьми.

Видео: «Кинопоиск»

Для Олеси Иванченко это первая роль в кино. Как и героиня сериала, Иванченко родом из Краснодарского края. Она рассказывала, что долго готовилась к съемкам: ходила к психоаналитику, занималась с педагогами по речи.

Роль вдовца и отца троих детей Ивана Самсонова исполнил актер Виктор Хориняк («Последний богатырь», «Кухня»). В актерский состав также вошли Александр Мартынов, Дарья Пицик, Мария Кошина, Елисей Гончаров и Дарина Козлова. Производством сериала занимается компания «Норм Продакшн». Все серии шоу также выйдут эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Premier.

Проект продолжает тренд на возвращение сериалов нулевых. Уже вышли четыре сезона новых «Папиных дочек», продолжение «Счастливы вместе» под названием «Букины», «Универ. 13 лет спустя» и «Универ. Молодые»

