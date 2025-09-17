Джейден Смит стал первым креативным директором мужской линии Christian Louboutin

Дом моды Christian Louboutin объявил о назначении Джейдена Смита первым креативным директором мужской линии. Об этом сообщает WWD.
Музыкант, актер и сын Уилла Смита представит первую коллекцию уже в январе 2026 года на мужской Неделе моды в Париже. Смит будет отвечать за четыре коллекции в год, включая обувь, аксессуары и кожаные изделия, а также за кампании и специальные проекты бренда.
«Это одна из самых больших честей в моей жизни. Я чувствую ответственность оправдать доверие и показать миру новые грани мужской линии Louboutin», — отметил он.
По словам Кристиана Лубутена, выбор был продиктован не столько необходимостью найти креативного директора, сколько личным впечатлением от Джейдена: «В его подходе к одежде я вижу ту же игру и радость, которые всегда были важны для меня».
Назначение совпадает с планами бренда оживить мужскую категорию, которая сейчас составляет около четверти бизнеса, но переживает спад. В компании уверены, что энергия и медийный вес Смита помогут увеличить продажи и привлечь новую аудиторию. Первая капсульная коллекция артиста поступит в продажу в январе, а дебютная линия сезона осень-зима 2026 выйдет в мае.