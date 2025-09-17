Джейден Смит стал первым креативным директором мужской линии Christian Louboutin

Uber запустил сервис Safari по Национальному парку Найроби
Исследование: 72% россиян используют нейросети в качестве психолога
В Черноголовке откроется итоговая выставка «Резонанс» I сезона арт-резиденции «Гало»
Crocs выпустит сабо по мотивам «Истории игрушек»
Дмитрий Бертман стал президентом театра «Геликон-опера»
Smokepurpp выступит с клаб-шоу в Москве на Хэллоуин
Продажи в книжных магазинах в 2025 году сократились на 6–18%
Киллиан Мерфи неожиданно сыграл диджей-сет на музыкальном фестивале в Корке
Готовятся к выходу два проекта о Дмитрии Менделееве — сериал и фильм
Тимоте Шаламе стал самым молодым актером, получившим аванс в 25 млн долларов
Paramount+ продлил сериал «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне на четвертый сезон
В Китае доходы от микросериалов превысят кассовые сборы в 2025 году
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка предстанет перед судом. Прокуратура требует смертной казни
Apple продлил «Утреннее шоу» на пятый сезон
Disney, Universal и Warner Bros. подали в суд на китайский ИИ-генератор изображений Hailuo AI
Исайя Моралес из «Миссия невыполнима» снимется в драме «Койот» Пера Принца
«Мне нужно начать бегать»: Усейн Болт признался, что сегодня задыхается даже при подъеме по лестнице
В России выпустят аниме по мотивам «Чайки» Антона Чехова
В Париже ограбили Музей естественной истории на 600 тысяч евро
Бывший муж исчезает вместе с дочерью Кейт Бекинсейл в трейлере фильма «Похищенная»
В Антарктиде российские полярники спасли детеныша императорского пингвина
Исследование: зумеры часто меняют работу из‑за отсутствия поддержки со стороны начальства
YouTube выплатил авторам контента более 100 млрд долларов за четыре года
Маколей Калкин озвучит рысь в сиквеле «Зверополиса»
15-летний Оуэн Купер перед церемонией «Эмми» получил в подарок от Джейка Джилленхола утку на удачу
Эль Фэннинг о роли Эффи: «Она лучшая героиня, но я чувствую давление. Это словно играть Боба Дилана»
В Петербурге создали робота-экскурсовода с ИИ
Умерла актриса Мэрилин Ноулден из «Ангелов с грязными лицами», ставшая ребенком-звездой в 1930-х

Джейден Смит стал первым креативным директором мужской линии Christian Louboutin

Фото: Christian Louboutin

Дом моды Christian Louboutin объявил о назначении Джейдена Смита первым креативным директором мужской линии. Об этом сообщает WWD.

Музыкант, актер и сын Уилла Смита представит первую коллекцию уже в январе 2026 года на мужской Неделе моды в Париже. Смит будет отвечать за четыре коллекции в год, включая обувь, аксессуары и кожаные изделия, а также за кампании и специальные проекты бренда.

«Это одна из самых больших честей в моей жизни. Я чувствую ответственность оправдать доверие и показать миру новые грани мужской линии Louboutin», — отметил он.

© Фото: Christian Louboutin

По словам Кристиана Лубутена, выбор был продиктован не столько необходимостью найти креативного директора, сколько личным впечатлением от Джейдена: «В его подходе к одежде я вижу ту же игру и радость, которые всегда были важны для меня».

Назначение совпадает с планами бренда оживить мужскую категорию, которая сейчас составляет около четверти бизнеса, но переживает спад. В компании уверены, что энергия и медийный вес Смита помогут увеличить продажи и привлечь новую аудиторию. Первая капсульная коллекция артиста поступит в продажу в январе, а дебютная линия сезона осень-зима 2026 выйдет в мае.

