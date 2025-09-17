Джейден Смит стал первым креативным директором мужской линии Christian Louboutin

Музыкант, актер и сын Уилла Смита представит первую коллекцию уже в январе 2026 года на мужской Неделе моды в Париже. Смит будет отвечать за четыре коллекции в год, включая обувь, аксессуары и кожаные изделия, а также за кампании и специальные проекты бренда.