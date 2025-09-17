Участие в лотерее грин-карт будет стоить 1 доллар

По мнению Госдепа, эта мера позволит «справедливо распределить бремя регистрации в лотерее» между всеми, кто в ней участвует, а не только между победителями. Решение вступает в силу перед началом нового сезона программы в начале октября (точные даты будут объявлены позднее). Сбор в размере 330 долларов (около 27 тыс. рублей) для отобранных заявителей остается прежним.