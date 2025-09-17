Uber запустил сервис Safari по Национальному парку Найроби
Комедия «Нескромные» с Дакотой Джонсон о свободных отношениях не выйдет в российский прокат
Женщины чаще, чем мужчины, проявляют агрессию в отношении братьев и сестер
Участник «Интервидения» от США отменил участие в конкурсе. Вместо него поедет певица Vassy
В Китае кошка приехала в загс на свадьбу хозяев в платье и на Bentley
Жительница Индии основала первый в стране «лагерь разводящихся» женщин
Адель напишет мемуары
В России выйдет первый сериал, в котором все герои созданы ИИ
Суд в Москве запретил продажу жирафов в частные руки
«Кинопоиск» показал отрывок из сериала «Няня Оксана» с Олесей Иванченко
У второго сезона «Кибердеревни» появилась дата выхода
Исследование: 72% россиян используют нейросети в качестве психолога
В Черноголовке откроется итоговая выставка «Резонанс» I сезона арт-резиденции «Гало»
Crocs выпустит сабо по мотивам «Истории игрушек»
Дмитрий Бертман стал президентом театра «Геликон-опера»
Smokepurpp выступит с клаб-шоу в Москве на Хэллоуин
Продажи в книжных магазинах в 2025 году сократились на 6–18%
Киллиан Мерфи неожиданно сыграл диджей-сет на музыкальном фестивале в Корке
Готовятся к выходу два проекта о Дмитрии Менделееве — сериал и фильм
Тимоте Шаламе стал самым молодым актером, получившим аванс в 25 млн долларов
Paramount+ продлил сериал «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне на четвертый сезон
В Китае доходы от микросериалов превысят кассовые сборы в 2025 году
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка предстанет перед судом. Прокуратура требует смертной казни
Apple продлил «Утреннее шоу» на пятый сезон
Disney, Universal и Warner Bros. подали в суд на китайский ИИ-генератор изображений Hailuo AI
Исайя Моралес из «Миссия невыполнима» снимется в драме «Койот» Пера Принца
«Мне нужно начать бегать»: Усейн Болт признался, что сегодня задыхается даже при подъеме по лестнице
В России выпустят аниме по мотивам «Чайки» Антона Чехова

Участие в лотерее грин-карт будет стоить 1 доллар

Фото: Nik Shuliahin/Unsplash

Государственный департамент США предложил установить сбор в размере 1 доллара за регистрацию в ежегодной лотерее, с помощью которой можно получить вид на жительство в США — грин-карту. Об этом сообщается на сайте федерального реестра США.

По мнению Госдепа, эта мера позволит «справедливо распределить бремя регистрации в лотерее» между всеми, кто в ней участвует, а не только между победителями. Решение вступает в силу перед началом нового сезона программы в начале октября (точные даты будут объявлены позднее). Сбор в размере 330 долларов (около 27 тыс. рублей) для отобранных заявителей остается прежним.

С 1990 года действует программа, по которой иностранцам каждый год случайным образом раздают 50 тыс. видов на жительство в США (еще 5000 ежегодно выделяют для стран Центральной Америки). Ранее участие в лотерее было бесплатным. В 2023 году грин-карту пытались получить 22,1 млн человек.

