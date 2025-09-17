Участие в лотерее грин-карт будет стоить 1 доллар

Государственный департамент США предложил установить сбор в размере 1 доллара за регистрацию в ежегодной лотерее, с помощью которой можно получить вид на жительство в США — грин-карту. Об этом сообщается на сайте федерального реестра США.
По мнению Госдепа, эта мера позволит «справедливо распределить бремя регистрации в лотерее» между всеми, кто в ней участвует, а не только между победителями. Решение вступает в силу перед началом нового сезона программы в начале октября (точные даты будут объявлены позднее). Сбор в размере 330 долларов (около 27 тыс. рублей) для отобранных заявителей остается прежним.
С 1990 года действует программа, по которой иностранцам каждый год случайным образом раздают 50 тыс. видов на жительство в США (еще 5000 ежегодно выделяют для стран Центральной Америки). Ранее участие в лотерее было бесплатным. В 2023 году грин-карту пытались получить 22,1 млн человек.