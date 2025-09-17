Исследование: 72% россиян используют нейросети в качестве психолога

Россияне ждут от психолога «жизненных советов» (82%), но чаще всего терапия работает иначе. Из‑за этого 77% бросают ее после нескольких встреч, считая, что психолог «не помогает». В действительности же проблема может крыться не в методе, а в том, что изначально был выбран «не тот» специалист или ожидания клиента не совпали с реальностью. Еще 78% опрошенных надеялись на помощь в развитии уверенности в себе и своих силах. Половина респондентов (51%) сказали, что ожидали от специалиста поддержки и понимания.

Интересно, что 43% опрошенных считают, что для достижения результата необходимо более года посещать регулярные сессии с психологом.