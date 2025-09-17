Исследование: 72% россиян используют нейросети в качестве психолога

Сервис онлайн-психотерапии «Ясно» выяснил, на что обращают внимание россияне при выборе психолога. В опросе участвовало 1050 респондентов от 18 до 65 лет со всей России. Результаты есть у «Афиши Daily».
Исследование показало, что почти каждый второй россиянин хотя бы раз задумывался о том, что хотел бы сходить к психологу. В то же время примерно каждый третий все же посещал его разово или несколько раз, а 16% из них делают это регулярно. Лишь 6% опрошенных указали, что никогда не планировали заниматься со специалистом.
Каждый второй россиянин не доходит до терапии, потому что надеется «справиться сам». Еще 39% откладывают визит из‑за стоимости, а треть (34%) признаются: боятся открыться незнакомому человеку. В итоге проблемы накапливаются и человек возвращается к психологу уже в более тяжелом состоянии.
Примерно 55% респондентов указало, что искали подходящего специалиста через интернет-ресурсы. Около 52% из них при выборе также опирались на мнение близкого окружения. 46% опрошенных активно мониторили социальные сети для поиска подходящего эксперта, а каждый четвертый ориентировался на рекомендации других врачей.
73% россиян прерывали работу с психологом и 57% из них делали это по причине некорректно подобранного метода лечения. Для 42% одним из препятствий для продолжения терапии оказались собственные финансовые ограничения. Еще 39% респондентов признались, что были вынуждены сменить психолога из‑за личностной несовместимости. Половина респондентов (53%) отметили, что имели опыт смены психолога, а каждый третий (31%) прекращал терапию после негативного опыта лечения.
При выборе психолога большинство в первую очередь обращают внимание на опыт специалиста — так ответили 9 из 10 опрошенных (93%). Среди них 88% особенно ценят наличие сертификатов и высшего образования психолога, а 79% прислушиваются к рекомендациям друзей и знакомых. Среди остальных ответов: формат встреч (онлайн или оффлайн) — 76%; личная симпатия — 73%; специализация психолога (гештальт, КПТ и др.) — 74%.
Чаще всего россияне выбирают «не того» специалиста, когда ориентируются в первую очередь на стоимость консультации и поверхностно изучают список специалистов, обращаясь к «первому попавшемуся» — так ответили 85% и 81% опрошенных. Среди других промахов при выборе терапевта респонденты назвали излишнее внимание к отзывам специалиста (77%), ориентация на личную симпатию и пренебрежение профессиональными качествами (75%).
Что касается причин обращения к психологу в России, то самыми частыми оказались тревожность, стресс и депрессия (87%). Респонденты признались, что решались на терапию, потому что чувствовали напряжение дома и на работе. Еще 72% указали, что начали работать со специалистом из‑за проблем с самооценкой. Прокрастинация и отсутствие мотивации тоже довольно часто беспокоят россиян — для 70% опрошенных именно эти причины стали поводом для обращения к психологу.
Россияне ждут от психолога «жизненных советов» (82%), но чаще всего терапия работает иначе. Из‑за этого 77% бросают ее после нескольких встреч, считая, что психолог «не помогает». В действительности же проблема может крыться не в методе, а в том, что изначально был выбран «не тот» специалист или ожидания клиента не совпали с реальностью. Еще 78% опрошенных надеялись на помощь в развитии уверенности в себе и своих силах. Половина респондентов (51%) сказали, что ожидали от специалиста поддержки и понимания.
Интересно, что 43% опрошенных считают, что для достижения результата необходимо более года посещать регулярные сессии с психологом.
Если говорить про формат общения, то большинство опрошенных предпочитают дистанционный формат — за онлайн-терапию проголосовали 67% участников исследования. Только 24% не готовы к онлайн-опыту и предпочитают очные встречи с психологом, а 9% готовы и на онлайн и оффлайн встречи.
При этом, среди плюсов онлайн-терапии 76% опрошенных назвали экономию времени на дорогу, а 71% отметили, что выбирают дистанционный формат из‑за более доступной цены, ведь терапевту не приходится тратиться на аренду кабинета. Более того, 64% опрошенных заметили, что онлайн-сервисы предоставляют больший выбор терапевтов из разных стран и городов. Среди плюсов очных встреч россияне отметили живое присутствие и более глубокую связь (78%) и ощущение комфорта и безопасности (52%).
Больше всего россиян — 9 из 10 респондентов — заменяют психолога разговорами с друзьями. При этом еще 72% признались, что обращаются к советам из интернета и нейросетям в качестве собеседника. Еще 74% респондентов заменяют терапию обращениям к религиозным и духовным практикам. Почти столько же респондентов (72%) указали, что занимаются физическими активностями чтобы «выпустить пар». При этом каждый второй опрошенный признался, что альтернативные практики только частично устраняют симптомы ментальных трудностей, но не искореняют проблему.
На постоянную терапию в качестве профилактики готовы 74% россиян. При этом, 39% могут регулярно посещать психолога только в случае, если терапия не будет сильно «бить по карману». Еще 27% участников исследования отметили, что готовы обратиться к психологу только при наличии серьезных проблем.
Самыми частыми преградами на пути к терапии россияне назвали недоверие к психотерапии (76%) и сомнения в квалификации специалистов (72%). Каждый второй опрошенный выразил опасения по поводу того, что об обращении к психологу узнают друзья и близкие. Среди других причин отказа от терапии: сложность и непонятность выбора (65%), отрицательный прошлый опыт (59%) и нехватка времени (46%).
Респонденты отметили, что решиться на первый шаг и начать терапию более «безболезненно» могла бы помочь личная рекомендация от знакомого авторитетного лица (например, друга-психолога) — так ответили 8 из 10 опрошенных. 74% пришли бы в терапию при наличии финансовой возможности и более доступных ценах. Каждый второй респондент отметил, что решиться на курс психотерапии им бы помогла бесплатная первая сессия, чтобы удостовериться в компетентности специалиста.