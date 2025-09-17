Uber запустил сервис Safari по Национальному парку Найроби

Компания Uber представила новый сервис Uber Safari, который позволяет отправиться в экскурсию по Национальному парку Найроби — единственному заповеднику дикой природы, расположенному прямо в пределах столицы.
Проект приурочен к 10-летию работы Uber в Восточной Африке и направлен на развитие внутреннего туризма, а также на привлечение бизнес-путешественников, желающих во время короткой командировки успеть увидеть африканских животных.
Через приложение можно заранее забронировать дневные или ночные сафари-прогулки длительностью около трех часов. Туристы смогут наблюдать за львами, носорогами, буйволами и леопардами.
Uber отмечает, что новая услуга открывает дополнительные источники дохода для местных гидов и владельцев автомобилей, которые уже занимаются сафари-турами.
Туризм играет ключевую роль в экономике Кении. Он формирует 10,4% ВВП и обеспечивает 5,5% рабочих мест. В 2023 году вклад Uber в экономику страны составил 14,1 млрд кенийских шиллингов (109 млн долларов), из которых около 20% пришлось на туристический сектор.