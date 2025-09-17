Crocs выпустит сабо по мотивам «Истории игрушек»

Pixar анонсировал выпуск сабо Crocs с героями серии фильмов «История игрушек». Соответствующая публикация появилась в соцсетях мультипликационной компании.
В посте фигурирует ярко-розовая пушистая обувь с героем Лотсо, или Медведем для Обнимашек. Он выступил антагонистом в картине «История игрушек-3». На первый взгляд медведь казался добрым и дружелюбным, но в итоге держал под контролем игрушки детского сада «Солнышко».
Студия пока не раскрыла детали коллаборации, но выпуск коллекции планируется 23 сентября.
В августе акции Crocs упали на 29,2%. Столь значительное падение за один день было у компании в последний раз в 2011 году. Общая стоимость Crocs достигла самого низкого уровня почти за три года.
12 сентября компания выпустила серию сабо и джиббитсов с персонажами мультсериала «Южный парк». В линейку вошла обувь в стиле Эрика Картмана, Рэнди Марша, Кенни МакКормика и Полотенчика.
Crocs также создал совместную с корейским брендом SLBS линейку чехлов для телефонов. На корпус чехла и его ручку можно нацепить джиббитсы. Аксессуар доступен сразу в нескольких пастельных цветах: голубом, бежевом, розовом и зеленом. Есть и мрачные черная и темно-синяя версии. Стоимость одного чехла составляет 64 500 вон — около 3700 рублей.