Crocs выпустит сабо по мотивам «Истории игрушек»

Uber запустил сервис Safari по Национальному парку Найроби
Участие в лотерее грин-карт будет стоить один доллар
Исследование: 72% россиян используют нейросети в качестве психолога
В Черноголовке откроется итоговая выставка «Резонанс» I сезона арт-резиденции «Гало»
Дмитрий Бертман стал президентом театра «Геликон-опера»
Smokepurpp выступит с клаб-шоу в Москве на Хэллоуин
Продажи в книжных магазинах в 2025 году сократились на 6–18%
Киллиан Мерфи неожиданно сыграл диджей-сет на музыкальном фестивале в Корке
Готовятся к выходу два проекта о Дмитрии Менделееве — сериал и фильм
Тимоте Шаламе стал самым молодым актером, получившим аванс в 25 млн долларов
Paramount+ продлил сериал «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне на четвертый сезон
В Китае доходы от микросериалов превысят кассовые сборы в 2025 году
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка предстанет перед судом. Прокуратура требует смертной казни
Apple продлил «Утреннее шоу» на пятый сезон
Disney, Universal и Warner Bros. подали в суд на китайский ИИ-генератор изображений Hailuo AI
Исайя Моралес из «Миссия невыполнима» снимется в драме «Койот» Пера Принца
«Мне нужно начать бегать»: Усейн Болт признался, что сегодня задыхается даже при подъеме по лестнице
В России выпустят аниме по мотивам «Чайки» Антона Чехова
В Париже ограбили Музей естественной истории на 600 тысяч евро
Бывший муж исчезает вместе с дочерью Кейт Бекинсейл в трейлере фильма «Похищенная»
В Антарктиде российские полярники спасли детеныша императорского пингвина
Исследование: зумеры часто меняют работу из‑за отсутствия поддержки со стороны начальства
YouTube выплатил авторам контента более 100 млрд долларов за четыре года
Маколей Калкин озвучит рысь в сиквеле «Зверополиса»
15-летний Оуэн Купер перед церемонией «Эмми» получил в подарок от Джейка Джилленхола утку на удачу
Эль Фэннинг о роли Эффи: «Она лучшая героиня, но я чувствую давление. Это словно играть Боба Дилана»
В Петербурге создали робота-экскурсовода с ИИ
Умерла актриса Мэрилин Ноулден из «Ангелов с грязными лицами», ставшая ребенком-звездой в 1930-х

Crocs выпустит сабо по мотивам «Истории игрушек»

Фото: @pixar

Pixar анонсировал выпуск сабо Crocs с героями серии фильмов «История игрушек». Соответствующая публикация появилась в соцсетях мультипликационной компании.

В посте фигурирует ярко-розовая пушистая обувь с героем Лотсо, или Медведем для Обнимашек. Он выступил антагонистом в картине «История игрушек-3». На первый взгляд медведь казался добрым и дружелюбным, но в итоге держал под контролем игрушки детского сада «Солнышко».

Студия пока не раскрыла детали коллаборации, но выпуск коллекции планируется 23 сентября.

В августе акции Crocs упали на 29,2%. Столь значительное падение за один день было у компании в последний раз в 2011 году. Общая стоимость Crocs достигла самого низкого уровня почти за три года.

12 сентября компания выпустила серию сабо и джиббитсов с персонажами мультсериала «Южный парк». В линейку вошла обувь в стиле Эрика Картмана, Рэнди Марша, Кенни МакКормика и Полотенчика.

Crocs также создал совместную с корейским брендом SLBS линейку чехлов для телефонов. На корпус чехла и его ручку можно нацепить джиббитсы. Аксессуар доступен сразу в нескольких пастельных цветах: голубом, бежевом, розовом и зеленом. Есть и мрачные черная и темно-синяя версии. Стоимость одного чехла составляет 64 500 вон — около 3700 рублей.

Расскажите друзьям