В Черноголовке откроется итоговая выставка «Резонанс» I сезона арт-резиденции «Гало»

Киллиан Мерфи неожиданно сыграл диджей-сет на музыкальном фестивале в Корке
Crocs выпустит сабо по мотивам «Истории игрушек»
Дмитрий Бертман стал президентом театра «Геликон-опера»
Smokepurpp выступит с клаб-шоу в Москве на Хэллоуин
Продажи в книжных магазинах в 2025 году сократились на 6–18%
Готовятся к выходу два проекта о Дмитрии Менделееве — сериал и фильм
Тимоте Шаламе стал самым молодым актером, получившим аванс в 25 млн долларов
Paramount+ продлил сериал «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне на четвертый сезон
В Китае доходы от микросериалов превысят кассовые сборы в 2025 году
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка предстанет перед судом. Прокуратура требует смертной казни
Apple продлил «Утреннее шоу» на пятый сезон
Disney, Universal и Warner Bros. подали в суд на китайский ИИ-генератор изображений Hailuo AI
Исайя Моралес из «Миссия невыполнима» снимется в драме «Койот» Пера Принца
«Мне нужно начать бегать»: Усейн Болт признался, что сегодня задыхается даже при подъеме по лестнице
В России выпустят аниме по мотивам «Чайки» Антона Чехова
В Париже ограбили Музей естественной истории на 600 тысяч евро
Бывший муж исчезает вместе с дочерью Кейт Бекинсейл в трейлере фильма «Похищенная»
В Антарктиде российские полярники спасли детеныша императорского пингвина
Исследование: зумеры часто меняют работу из‑за отсутствия поддержки со стороны начальства
YouTube выплатил авторам контента более 100 млрд долларов за четыре года
Маколей Калкин озвучит рысь в сиквеле «Зверополиса»
15-летний Оуэн Купер перед церемонией «Эмми» получил в подарок от Джейка Джилленхола утку на удачу
Эль Фэннинг о роли Эффи: «Она лучшая героиня, но я чувствую давление. Это словно играть Боба Дилана»
В Петербурге создали робота-экскурсовода с ИИ
Умерла актриса Мэрилин Ноулден из «Ангелов с грязными лицами», ставшая ребенком-звездой в 1930-х
Аманда Сейфрид и Сидни Суини в первом трейлере триллера «Горничная»
Энтузиаст захостил сайт на чипе одноразового вейпа
Россиф Сазерленд в дублированном трейлере «Крипера» — нового хоррора Осгуда Перкинса

В Черноголовке откроется итоговая выставка «Резонанс» I сезона арт-резиденции «Гало»

Фото: «Резонанс»

С 4 октября по 4 ноября в подмосковном наукограде Черноголовке пройдет выставка «Резонанс» — финальный проект художников первого сезона арт-резиденции «Гало».

В сезоне-2025 участвуют четыре художника: Мария Инькова, Дарья Неретина, Май Стерлеговых и Сергей Костырко. Работы будут представлены в трех городских пространствах: в Доме ученых НЦЧ РАН, бывшем ЗАГСе и Корпусе общего назначения ФИЦ ПХФ и МХ РАН.

Центральная тема выставки — резонанс как физическое явление и принцип, связывающий природу, науку, искусство и человеческое восприятие. Экспозиция выстраивается вдоль главной магистрали города, позволяя посетителям одновременно погрузиться в искусство и увидеть город под новым углом.

1/6
© «Резонанс»
2/6
© «Резонанс»
3/6
© «Резонанс»
4/6
© «Резонанс»
5/6
© «Резонанс»
6/6
© «Резонанс»

Программный руководитель резиденции Мария Туркина отметила, что первый сезон арт-резиденции показал высокую вовлеченность горожан и успешность формата, когда художники становятся проводниками «тонких связей между наукоградом и человеческим опытом».

Расскажите друзьям