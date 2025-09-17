В Черноголовке откроется итоговая выставка «Резонанс» I сезона арт-резиденции «Гало»

С 4 октября по 4 ноября в подмосковном наукограде Черноголовке пройдет выставка «Резонанс» — финальный проект художников первого сезона арт-резиденции «Гало».
В сезоне-2025 участвуют четыре художника: Мария Инькова, Дарья Неретина, Май Стерлеговых и Сергей Костырко. Работы будут представлены в трех городских пространствах: в Доме ученых НЦЧ РАН, бывшем ЗАГСе и Корпусе общего назначения ФИЦ ПХФ и МХ РАН.
Центральная тема выставки — резонанс как физическое явление и принцип, связывающий природу, науку, искусство и человеческое восприятие. Экспозиция выстраивается вдоль главной магистрали города, позволяя посетителям одновременно погрузиться в искусство и увидеть город под новым углом.
Программный руководитель резиденции Мария Туркина отметила, что первый сезон арт-резиденции показал высокую вовлеченность горожан и успешность формата, когда художники становятся проводниками «тонких связей между наукоградом и человеческим опытом».