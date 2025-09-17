Дмитрий Бертман стал президентом театра «Геликон-опера»

«Дмитрий Бертман, основатель и руководитель [театра] выразил желание отойти от плотного погружения в производственные и хозяйственные процессы и сосредоточиться на стратегических вопросах развития. Для руководства он предложил своих коллег, долгое время работавших вместе с ним», — сказал собеседник агентства.