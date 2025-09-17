Дмитрий Бертман стал президентом театра «Геликон-опера»

Дмитрий Бертман, ранее занимавший пост генерального директора и художественного руководителя московского музыкального театра «Геликон-опера», стал его президентом. Об этом сообщает ТАСС.
«Дмитрий Бертман, основатель и руководитель [театра] выразил желание отойти от плотного погружения в производственные и хозяйственные процессы и сосредоточиться на стратегических вопросах развития. Для руководства он предложил своих коллег, долгое время работавших вместе с ним», — сказал собеседник агентства.
Илья Ильин назначен художественным руководителем театра, а Марина Вожакина — директором. Ильин в «Геликон-опере» работает с 1994 года, он начинал как артист хора.
Окончил Российскую академию музыки им. Гнесиных, повышал квалификацию в Российской академии театрального искусства (ГИТИС). Более 20 лет выступает режиссером театра и директором творческих коллективов.