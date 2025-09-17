Продажи в книжных магазинах в 2025 году сократились на 6–18%

За первые восемь месяцев 2025 года продажи в книжных магазинах упали на 6–18%, пишет «Коммерсант». Причина — в росте популярности онлайн-маркетплейсов, на 65% захвативших книжный рынок.
Несмотря на падение продаж, денежный оборот книжных магазинов вырос на 1,1%. Дело в резком росте цен: по данным Ассоциации книгораспространителей, средняя стоимость книги в магазине за последние полгода возросла на 12,3% и достигла 546,2 рубля. Издатели объясняют это увеличением себестоимости из-за повышения цен на бумагу, печать и логистику.
Книжные магазины в среднем стали посещать на 6,6% реже, а в отдельных регионах падение достигает 10–20%. Конкуренция с маркетплейсами и возросшая налоговая нагрузка привели к тому, что только за прошлый год в стране закрылось более 200 книжных магазинов.
В то время как продажи бумажных томов падают, сегмент цифровых книг растет. Выручка «Литрес» от продажи цифровых книг увеличилась на 12%, «Строк» — на 13%.
Меняются и предпочтения читателей. В «Читай-городе» вырос спрос на художественную (13%) и детскую литературу (4%). Нон-фикшн стали читать на 5% меньше.