Продажи в книжных магазинах в 2025 году сократились на 6–18%

Книжные магазины в среднем стали посещать на 6,6% реже, а в отдельных регионах падение достигает 10–20%. Конкуренция с маркетплейсами и возросшая налоговая нагрузка привели к тому, что только за прошлый год в стране закрылось более 200 книжных магазинов.