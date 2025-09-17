Киллиан Мерфи неожиданно сыграл диджей-сет на музыкальном фестивале в Корке
Smokepurpp выступит с клаб-шоу в Москве на Хэллоуин

Фото: Timothy Norris/Getty Images

Американский рэпер Smokepurpp вновь выступит в Москве. Концерт состоится в ночь с 31 октября на 1 ноября, на Хэллоуин.

Мероприятие пройдет в VK Gipsy. Стоимость билетов начинается от 2400 рублей и доходит до 120 тыс. В клубе предупреждают, что артист выйдет на сцену не ранее 2.00, а на входе действует фейсконтроль.

Smokepurpp — один из ярких представителей флоридской трэп-сцены. Он начал карьеру в 2015 году, публикуя треки на SoundCloud, где быстро привлек внимание хип-хоп-сообщества.

В 2017 году вышел его дебютный микстейп «Deadstar», а сингл «Audi» сделал его узнаваемым. Он сотрудничал с Lil Pump, Murda Beatz, Travis Scott и другими известными артистами. 14 июня Smokepurpp выступал в Москве вместе с Lil Pump.

