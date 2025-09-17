Марьяна Ро обвинила Ивангая в сексуализированном насилии

В публикации Ро рассказала о тяжелых психологических последствиях пережитого. По ее словам, она годами работала над травмой, испытывала отторжение близости, сталкивалась с истериками и суицидальными мыслями. «У меня было сильное отторжение близости, мне становилось плохо от всего, что связано с сексом, гениталиями и телесным контактом вообще. Это вызывало у меня истерики. Для меня как женщины это особенно тяжело, потому что я мечтала о детях и думала, что никогда не смогу их иметь. Но я смогла пройти этот путь и сейчас спокойно могу об этом говорить», — написала Марьяна Ро.