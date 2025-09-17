Марьяна Ро обвинила Ивангая в сексуализированном насилии

Блогер Марьяна Ро в личном телеграм-канале высказала обвинения в адрес Ивангая (Ивана Рудского). По ее словам, когда ей было 14 лет, а ему — 18, парень совершил в отношении нее сексуализированное насилие.
Поводом для публикации стала дискуссия, начавшаяся после тиктока пользовательницы @dinusyech, в котором упоминалась разница в возрасте между Ро и Рудским в начале их отношений. Ивангай отреагировал на это видео, указав, что познакомился с Марьяной Ро в возрасте 17 лет, и, со слов блогера, их отношения развивались в Японии, где на тот момент возраст согласия составлял 13 лет.
Марьяна Ро в своем посте не согласилась с заявлениями Ивангая. Она подчеркнула, что в Хоккайдо возраст согласия составляет 18 лет, и ее согласия, как она утверждает, не было вовсе. «Закон на моей стороне», — написала блогер. Она рассказала, что продолжила общение с Рудским из-за психологической реакции на травму, ощущения страха и стыда.
«После травмы подростки ищут хоть какое-то внимание и одобрение у обидчика. Это смесь страха, стыда и надежды, что все станет лучше. Естественная психологическая реакция на насилие», — написала девушка.
В публикации Ро рассказала о тяжелых психологических последствиях пережитого. По ее словам, она годами работала над травмой, испытывала отторжение близости, сталкивалась с истериками и суицидальными мыслями. «У меня было сильное отторжение близости, мне становилось плохо от всего, что связано с сексом, гениталиями и телесным контактом вообще. Это вызывало у меня истерики. Для меня как женщины это особенно тяжело, потому что я мечтала о детях и думала, что никогда не смогу их иметь. Но я смогла пройти этот путь и сейчас спокойно могу об этом говорить», — написала Марьяна Ро.
Девушка также обвинила Рудского в том, что он принудил ее к употреблению каннабиса, когда ей было 15 лет, что вызвало психологическую зависимость и ухудшило ее ментальное здоровье.
По словам девушки, после расставания Ивангай ее преследовал: писал ее друзьям и появлялся на тех же мероприятиях. Девушка отметила, что точкой невозврата для нее стал момент, когда партнер выгнал ее из квартиры в Киеве. Именно тогда она осознала необходимость «спасти себя».
В ответ Иван Рудской сказал, что не принуждал девушку к сексу. «Она утверждает, что все происходило без согласия, но прекрасно помнит, что оно было всегда. Более того, она сама была сексуально гиперактивной и часто выступала инициатором», — написал он.
Блогер также назвал спекуляцией историю о том, что Ро выгнали «голой и босой на зимний киевский мороз». По его версии, ей был куплен билет на самолет и номер в отеле, и никто не оставлял ее без средств. Рудской не согласился с обвинениями в преследовании после расставания, отметив, что у Марьяны на тот момент «не было друзей», и именно она звонила ему с извинениями и мольбами все вернуть.