Киллиан Мерфи неожиданно сыграл DJ-сет на музыкальном фестивале в Корке

Киллиан Мерфи, известный по «Оппенгеймеру» и «Острым козырькам», устроил неожиданное выступление в качестве диджея на фестивале Sounds From A Safe Harbour в Корке, Ирландия.
На видео он улыбается и двигается под музыку перед переполненным залом. Фестиваль Sounds From A Safe Harbour проходит раз в два года и объединяет разные виды искусства. Мерфи ранее принимал участие в мероприятии и был одним из кураторов нынешнего фестиваля.
Несмотря на то, что актер известен своей кинокарьерой, музыка всегда играла важную роль в его жизни. Его бывший учитель гитары недавно вспомнил, что Мерфи в подростковом возрасте играл в группе, звучавшей похоже на Fontaines D.C. и U2.