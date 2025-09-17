Продюсер проекта Рубен Дишдишян рассказал: «Наша цель — создать не просто кино, а целую вселенную, посвященную Дмитрию Менделееву, одной из самых выдающихся личностей в мировой науке. Именно поэтому в работе сразу два формата: и сериал, и полный метр. Недавний научный семинар лишь подтвердил: интерес к фигуре Дмитрия Менделеева огромен и никогда не угаснет. Популяризировать науку — необходимо, и кино для этого идеальный вариант».