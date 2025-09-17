Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка предстанет перед судом. Прокуратура требует смертной казни
Тимоте Шаламе стал самым молодым актером, получившим аванс в 25 млн долларов
Paramount+ продлил сериал «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне на четвертый сезон
В Китае доходы от микросериалов превысят кассовые сборы в 2025 году
Apple продлил «Утреннее шоу» на пятый сезон
Disney, Universal и Warner Bros. подали в суд на китайский ИИ-генератор изображений Hailuo AI
Исайя Моралес из «Миссия невыполнима» снимется в драме «Койот» Пера Принца
«Мне нужно начать бегать»: Усейн Болт признался, что сегодня задыхается даже при подъеме по лестнице
В России выпустят аниме по мотивам «Чайки» Антона Чехова
В Париже ограбили Музей естественной истории на 600 тысяч евро
Бывший муж исчезает вместе с дочерью Кейт Бекинсейл в трейлере фильма «Похищенная»
В Антарктиде российские полярники спасли детеныша императорского пингвина
Исследование: зумеры часто меняют работу из‑за отсутствия поддержки со стороны начальства
YouTube выплатил авторам контента более 100 млрд долларов за четыре года
Маколей Калкин озвучит рысь в сиквеле «Зверополиса»
15-летний Оуэн Купер перед церемонией «Эмми» получил в подарок от Джейка Джилленхола утку на удачу
Эль Фэннинг о роли Эффи: «Она лучшая героиня, но я чувствую давление. Это словно играть Боба Дилана»
В Петербурге создали робота-экскурсовода с ИИ
Умерла актриса Мэрилин Ноулден из «Ангелов с грязными лицами», ставшая ребенком-звездой в 1930-х
Аманда Сейфрид и Сидни Суини в первом трейлере триллера «Горничная»
Энтузиаст захостил сайт на чипе одноразового вейпа
Россиф Сазерленд в дублированном трейлере «Крипера» — нового хоррора Осгуда Перкинса
Треть россиян считают, что их могут тайно чипировать
Самым кассовым российским режиссером стал Дмитрий Дьяченко, создатель «Чебурашки»
В Китае курьер спас женщину из морозильной камеры и получил долю в ее компании
В России запустили тур для перевоспитания зумеров
Упоминания киностудии A24 в дейтинг-приложениях выросли на 65% за последний год
МТС и фонд «Система» открыли новый сезон стипендиальной программы для студентов

Готовятся к выходу два проекта о Дмитрии Менделееве — сериал и фильм

Фото: Марс Медиа

Кинокомпания «Марс Медиа» готовит сериал и фильм-байопик о создателе периодической таблицы химических элементов Дмитрии Менделееве. Об этом студия сообщила в телеграм-канале.

Продюсер проекта Рубен Дишдишян рассказал: «Наша цель — создать не просто кино, а целую вселенную, посвященную Дмитрию Менделееву, одной из самых выдающихся личностей в мировой науке. Именно поэтому в работе сразу два формата: и сериал, и полный метр.  Недавний научный семинар лишь подтвердил: интерес к фигуре Дмитрия Менделеева огромен и никогда не угаснет. Популяризировать науку — необходимо, и кино для этого идеальный вариант».

Сценаристом полнометражного фильма выступит Мария Сапрыкина, известная по сериалу-экранизации «Угрюм-реки». В фокусе 8 эпизодов сериала окажутся ключевые моменты жизни Менделеева, в том числе открытие периодической таблицы химических элементов.

Производство картин находится на завершающей стадии подготовки, съемки запланированы на 2026 год. Продюсерами выступят Рубен Дишдижян и Арам Мовсесян.

Недавно о своих кинопланах рассказала и другая компания — «Союзмультфильм». Ведется работа над полнометражным игровым фильмом «Матроскин. Настоящая история» о герое мультфильма «Трое из Простоквашино»», съемки планируют начать в 2026 году. Сценарием займется Олег Маловичко, известный по проектам «Елки», «Домовой», «Лед». Планируется также выход мультфильма по мотивам пьесы Антона Чехова «Чайка»в  стиле аниме.

