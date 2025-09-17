Кинокомпания «Марс Медиа» готовит сериал и фильм-байопик о создателе периодической таблицы химических элементов Дмитрии Менделееве. Об этом студия сообщила в телеграм-канале.
Продюсер проекта Рубен Дишдишян рассказал: «Наша цель — создать не просто кино, а целую вселенную, посвященную Дмитрию Менделееву, одной из самых выдающихся личностей в мировой науке. Именно поэтому в работе сразу два формата: и сериал, и полный метр. Недавний научный семинар лишь подтвердил: интерес к фигуре Дмитрия Менделеева огромен и никогда не угаснет. Популяризировать науку — необходимо, и кино для этого идеальный вариант».
Сценаристом полнометражного фильма выступит Мария Сапрыкина, известная по сериалу-экранизации «Угрюм-реки». В фокусе 8 эпизодов сериала окажутся ключевые моменты жизни Менделеева, в том числе открытие периодической таблицы химических элементов.
Производство картин находится на завершающей стадии подготовки, съемки запланированы на 2026 год. Продюсерами выступят Рубен Дишдижян и Арам Мовсесян.
Недавно о своих кинопланах рассказала и другая компания — «Союзмультфильм». Ведется работа над полнометражным игровым фильмом «Матроскин. Настоящая история» о герое мультфильма «Трое из Простоквашино»», съемки планируют начать в 2026 году. Сценарием займется Олег Маловичко, известный по проектам «Елки», «Домовой», «Лед». Планируется также выход мультфильма по мотивам пьесы Антона Чехова «Чайка»в стиле аниме.