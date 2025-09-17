Тимоте Шаламе стал самым молодым актером, получившим аванс в 25 млн долларов

Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка предстанет перед судом. Прокуратура требует смертной казни
Готовятся к выходу два проекта о Дмитрии Менделееве — сериал и фильм
Paramount+ продлил сериал «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне на четвертый сезон
В Китае доходы от микросериалов превысят кассовые сборы в 2025 году
Apple продлил «Утреннее шоу» на пятый сезон
Disney, Universal и Warner Bros. подали в суд на китайский ИИ-генератор изображений Hailuo AI
Исайя Моралес из «Миссия невыполнима» снимется в драме «Койот» Пера Принца
«Мне нужно начать бегать»: Усейн Болт признался, что сегодня задыхается даже при подъеме по лестнице
В России выпустят аниме по мотивам «Чайки» Антона Чехова
В Париже ограбили Музей естественной истории на 600 тысяч евро
Бывший муж исчезает вместе с дочерью Кейт Бекинсейл в трейлере фильма «Похищенная»
В Антарктиде российские полярники спасли детеныша императорского пингвина
Исследование: зумеры часто меняют работу из‑за отсутствия поддержки со стороны начальства
YouTube выплатил авторам контента более 100 млрд долларов за четыре года
Маколей Калкин озвучит рысь в сиквеле «Зверополиса»
15-летний Оуэн Купер перед церемонией «Эмми» получил в подарок от Джейка Джилленхола утку на удачу
Эль Фэннинг о роли Эффи: «Она лучшая героиня, но я чувствую давление. Это словно играть Боба Дилана»
В Петербурге создали робота-экскурсовода с ИИ
Умерла актриса Мэрилин Ноулден из «Ангелов с грязными лицами», ставшая ребенком-звездой в 1930-х
Аманда Сейфрид и Сидни Суини в первом трейлере триллера «Горничная»
Энтузиаст захостил сайт на чипе одноразового вейпа
Россиф Сазерленд в дублированном трейлере «Крипера» — нового хоррора Осгуда Перкинса
Треть россиян считают, что их могут тайно чипировать
Самым кассовым российским режиссером стал Дмитрий Дьяченко, создатель «Чебурашки»
В Китае курьер спас женщину из морозильной камеры и получил долю в ее компании
В России запустили тур для перевоспитания зумеров
Упоминания киностудии A24 в дейтинг-приложениях выросли на 65% за последний год
МТС и фонд «Система» открыли новый сезон стипендиальной программы для студентов

Тимоте Шаламе стал самым молодым актером, получившим аванс в 25 млн долларов

Фото: Searchlight Pictures

Тимоте Шаламе станет самым молодым актером со времен Дженнифер Лоуренс, получившим аванс в 25 млн долларов. Сумму выплатят актеру за главную роль в триллере Джеймса Мэнголда «High Side», сообщает The New York Times. Тем самым Шаламе повторит достижение Лоуренс, получившей аналогичный аванс за фильм Netflix «Не смотрите наверх».

Это уже второе сотрудничество Шаламе и Мэнголда — ранее они работали вместе над фильмом «Боб Дилан: Никому не известный», который получил восемь номинаций на «Оскар». О планах Мэнголда снять фильм про грабителей стало известно в августе.

Сюжет «High Side» основан на неопубликованном рассказе Хайме Оливейры. Фильм расскажет о бывшем гонщике MotoGP Билли. Он бросает большой спорт после страшной аварии и целыми днями заботится об отце-наркомане. После смерти папы Билли встречает брата Коула, которого преследует ФБР. Тот предлагает ему собрать команду для грабежей банков на мотоциклах.

Тимоте Шаламе прославился благодаря фильмам «Назови меня своим именем», «Маленькие женщины и „Леди Берд. С 2021 года актер играет главную роль в серии фильмов „Дюна“ Денни Вильнева — экранизации одноименного цикла Фрэнка Герберта. Предыдущим рекордным гонораром актера стали 9 млн долларов, которые он получил за роль в фильме „Вонка“ — приквеле „Чарли и шоколадной фабрики“.

Среди будущих проектов Шаламе — картина A24 «Марти Великолепный», которая выйдет в российский прокат 15 января 2026 года. В ней актер сыграет амбициозного игрока в настольный теннис Марти Маузера. Его образ вдохновлен историей реального теннисиста Марти Рейсмана.

Расскажите друзьям