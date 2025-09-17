Тимоте Шаламе стал самым молодым актером, получившим аванс в 25 млн долларов

Тимоте Шаламе станет самым молодым актером со времен Дженнифер Лоуренс, получившим аванс в 25 млн долларов. Сумму выплатят актеру за главную роль в триллере Джеймса Мэнголда «High Side», сообщает The New York Times. Тем самым Шаламе повторит достижение Лоуренс, получившей аналогичный аванс за фильм Netflix «Не смотрите наверх».
Это уже второе сотрудничество Шаламе и Мэнголда — ранее они работали вместе над фильмом «Боб Дилан: Никому не известный», который получил восемь номинаций на «Оскар». О планах Мэнголда снять фильм про грабителей стало известно в августе.
Сюжет «High Side» основан на неопубликованном рассказе Хайме Оливейры. Фильм расскажет о бывшем гонщике MotoGP Билли. Он бросает большой спорт после страшной аварии и целыми днями заботится об отце-наркомане. После смерти папы Билли встречает брата Коула, которого преследует ФБР. Тот предлагает ему собрать команду для грабежей банков на мотоциклах.
Тимоте Шаламе прославился благодаря фильмам «Назови меня своим именем», «Маленькие женщины и „Леди Берд. С 2021 года актер играет главную роль в серии фильмов „Дюна“ Денни Вильнева — экранизации одноименного цикла Фрэнка Герберта. Предыдущим рекордным гонораром актера стали 9 млн долларов, которые он получил за роль в фильме „Вонка“ — приквеле „Чарли и шоколадной фабрики“.
Среди будущих проектов Шаламе — картина A24 «Марти Великолепный», которая выйдет в российский прокат 15 января 2026 года. В ней актер сыграет амбициозного игрока в настольный теннис Марти Маузера. Его образ вдохновлен историей реального теннисиста Марти Рейсмана.