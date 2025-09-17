Paramount+ продлил сериал «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне на четвертый сезон

Paramount+ официально объявил о продлении криминальной драмы Тейлора Шеридана «Король Талсы» на четвертый сезон. Новость совпала с красной дорожкой третьего сезона в Нью-Йорке, премьера которого состоится 21 сентября.
В новом сезоне за сценарий снова возьмется Терренс Уинтер, один из авторов «Подпольной империи», тогда как шоураннер третьего сезона Дэйв Эриксон покинет проект из‑за конфликта в расписании.
Ранее Сталлоне подписал контракт на два сезона сразу, но, по данным источников, создатели рассматривают возможность продления шоу как минимум до шести сезонов при сохранении высоких рейтингов.
В третьей главе герой Сталлоне Дуайт сталкивается с самой опасной угрозой — могущественной семьей Данмайр, которая не признает старых правил. В актерский состав вновь войдут Мартин Старр, Джей Уилл, Аннабелла Шорра, Белла Хиткот, Роберт Патрик и другие, а Сэмюэль Л.Джексон появится как новый персонаж в нескольких эпизодах, а затем станет главной звездой спин-оффа «NOLA King».