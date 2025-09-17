В Китае доходы от микросериалов превысят кассовые сборы в 2025 году

В Китае микросериалы стали «мейнстримом», а их доходы в 2025 году превысят 9,4 млрд долларов. Их аудитория в стране вырастет до 830 млн человек уже в 2025 году, и около 60% зрителей будут готовы платить за просмотр. Ключевыми игроками рынка стали ByteDance, Tencent и Kuaishou, которые развивают отдельные приложения, интегрированные с соцсетями и платежными сервисами.