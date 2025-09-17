В Китае доходы от микросериалов превысят кассовые сборы в 2025 году

В 2025 году в Китае доходы от микросериалов превысят кассовые сборы внутри страны, согласно отчету Media Partners Asia (MPA).
Сегмент коротких сериалов в стране вырос с 0,5 млрд долларов в 2021 году до 7 млрд в 2024-м. К 2030 году его объем прогнозируется на уровне 16,2 млрд при среднем росте 11,5% в год. Основные источники дохода — реклама (56%), подписки (39%) и коммерция (5%).
В Китае микросериалы стали «мейнстримом», а их доходы в 2025 году превысят 9,4 млрд долларов. Их аудитория в стране вырастет до 830 млн человек уже в 2025 году, и около 60% зрителей будут готовы платить за просмотр. Ключевыми игроками рынка стали ByteDance, Tencent и Kuaishou, которые развивают отдельные приложения, интегрированные с соцсетями и платежными сервисами.
На рынке появляются «премиальные» микросериалы с бюджетом до 600 тыс. долларов, рассчитанные на создание франшиз. Активно внедряются технологии ИИ: от персонализированного поиска, ускорения итераций и жанрового тестирования до разветвленных сюжетных линий и вирусных циклов.
За пределами Китая крупнейшим рынком остаются США, где в 2024 году доходы достигли 819 млн долларов, а к 2030-му могут превысить 3,8 млрд. Основная аудитория там — обеспеченные городские жительницы в возрасте от 30 до 60 лет, которые предпочитают истории о романтических отношениях, генеральных директорах и мести. Как перспективные регионы роста также рассматриваются Япония, Юго-Восточная Азия и Латинская Америка.
«Микросериалы превратились из нишевого эксперимента в глобальную категорию с многомиллиардным оборотом. Производство обходится дешево, но дистрибуция требует больших затрат, и успех зависит от скорости, масштаба и воспроизводимости интеллектуальной собственности. Китайская экосистема показывает, чего можно добиться, если интегрировать контент в социальные сети и платежные системы, а США доказывают жизнеспособность глобальной экспансии», — сказал Вивек Коуто, исполнительный директор MPA.