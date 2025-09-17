Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка предстанет перед судом. Прокуратура требует смертной казни

Apple продлила «Утреннее шоу» на пятый сезон
Disney, Universal и Warner Bros. подали в суд на китайский ИИ-генератор изображений Hailuo AI
Эсай Моралес из «Миссии невыполнима» снимется в драме «Койот» Пера Принца
«Мне нужно начать бегать»: Усэйн Болт признался, что сегодня задыхается даже при подъеме по лестнице
В России выпустят аниме по мотивам «Чайки» Антона Чехова
В Париже ограбили музей естественной истории на 600 тысяч евро
Бывший муж исчезает вместе с дочерью Кейт Бекинсейл в трейлере фильма «Похищенная»
В Антарктиде российские полярники спасли детеныша императорского пингвина
Исследование: зумеры часто меняют работу из‑за отсутствия поддержки со стороны начальства
YouTube выплатил авторам контента более 100 млрд долларов за четыре года
Маколей Калкин озвучит рысь в сиквеле «Зверополиса»
15-летний Оуэн Купер перед церемонией «Эмми» получил в подарок от Джейка Джилленхола утку на удачу
Эль Фэннинг о роли Эффи: «Она лучшая героиня, но я чувствую давление. Это словно играть Боба Дилана»
В Петербурге создали робота-экскурсовода с ИИ
Умерла актриса Мэрилин Ноулден из «Ангелов с грязными лицами», ставшая ребенком-звездой в 1930-х
Аманда Сейфрид и Сидни Суини в первом трейлере триллера «Горничная»
Энтузиаст захостил сайт на чипе одноразового вейпа
Россиф Сазерленд в дублированном трейлере «Крипера» — нового хоррора Осгуда Перкинса
Треть россиян считают, что их могут тайно чипировать
Самым кассовым российским режиссером стал Дмитрий Дьяченко, создатель «Чебурашки»
В Китае курьер спас женщину из морозильной камеры и получил долю в ее компании
В России запустили тур для перевоспитания зумеров
Упоминания киностудии A24 в дейтинг-приложениях выросли на 65% за последний год
МТС и фонд «Система» открыли новый сезон стипендиальной программы для студентов
В московском фитнес-клубе откроется выставка о любви в стиле toycore. Художников зовут поучаствовать
Челябинская путешественница в одиночку прошла 2394 километра по Большой уральской тропе
Пол Мескал рассказал о подготовке к роли Пола Маккартни: «Он самый крутой человек на планете»
«Фантастическая четверка: Первые шаги» выйдет в «цифре» 23 сентября

Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка предстанет перед судом. Прокуратура требует смертной казни

Фото: Handout/Getty Images

22-летний Тайлер Робинсон, обвиняемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, официально обвинен в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Прокурор округа Юта Джеффри Грей заявил, что будет добиваться смертной казни, сообщает Deadline.

Кроме основного обвинения, Робинсону инкриминируют незаконное применение огнестрельного оружия, повлекшее за собой тяжкие телесные повреждения, воспрепятствование правосудию, давление на свидетелей и совершение насильственного преступления в присутствии ребенка. Подозреваемый останется под стражей без права на залог.

Кирк погиб 10 сентября во время выступления перед студентами в Университете долины Юта. По словам прокурора, мать Робинсона отмечала радикализацию его взглядов, а отец, увидев кадры с камер наблюдения, узнал сына и уговорил его сдаться полиции при помощи знакомого молодого пастора.

Следствие полагает, что Робинсон действовал в одиночку. У него изъяли винтовку с прицелом, спрятанную в лесополосе, на гильзах которой были надписи с лозунгами и оскорблениями.

Расскажите друзьям