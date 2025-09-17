Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка предстанет перед судом. Прокуратура требует смертной казни

22-летний Тайлер Робинсон, обвиняемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, официально обвинен в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Прокурор округа Юта Джеффри Грей заявил, что будет добиваться смертной казни, сообщает Deadline.
Кроме основного обвинения, Робинсону инкриминируют незаконное применение огнестрельного оружия, повлекшее за собой тяжкие телесные повреждения, воспрепятствование правосудию, давление на свидетелей и совершение насильственного преступления в присутствии ребенка. Подозреваемый останется под стражей без права на залог.
Кирк погиб 10 сентября во время выступления перед студентами в Университете долины Юта. По словам прокурора, мать Робинсона отмечала радикализацию его взглядов, а отец, увидев кадры с камер наблюдения, узнал сына и уговорил его сдаться полиции при помощи знакомого молодого пастора.
Следствие полагает, что Робинсон действовал в одиночку. У него изъяли винтовку с прицелом, спрятанную в лесополосе, на гильзах которой были надписи с лозунгами и оскорблениями.