Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка предстанет перед судом. Прокуратура требует смертной казни

Кирк погиб 10 сентября во время выступления перед студентами в Университете долины Юта. По словам прокурора, мать Робинсона отмечала радикализацию его взглядов, а отец, увидев кадры с камер наблюдения, узнал сына и уговорил его сдаться полиции при помощи знакомого молодого пастора.