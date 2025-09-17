Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка предстанет перед судом. Прокуратура требует смертной казни
Disney, Universal и Warner Bros. подали в суд на китайский ИИ-генератор изображений Hailuo AI
Эсай Моралес из «Миссии невыполнима» снимется в драме «Койот» Пера Принца
«Мне нужно начать бегать»: Усэйн Болт признался, что сегодня задыхается даже при подъеме по лестнице
В России выпустят аниме по мотивам «Чайки» Антона Чехова
В Париже ограбили музей естественной истории на 600 тысяч евро
Бывший муж исчезает вместе с дочерью Кейт Бекинсейл в трейлере фильма «Похищенная»
В Антарктиде российские полярники спасли детеныша императорского пингвина
Исследование: зумеры часто меняют работу из‑за отсутствия поддержки со стороны начальства
YouTube выплатил авторам контента более 100 млрд долларов за четыре года
Маколей Калкин озвучит рысь в сиквеле «Зверополиса»
15-летний Оуэн Купер перед церемонией «Эмми» получил в подарок от Джейка Джилленхола утку на удачу
Эль Фэннинг о роли Эффи: «Она лучшая героиня, но я чувствую давление. Это словно играть Боба Дилана»
В Петербурге создали робота-экскурсовода с ИИ
Умерла актриса Мэрилин Ноулден из «Ангелов с грязными лицами», ставшая ребенком-звездой в 1930-х
Аманда Сейфрид и Сидни Суини в первом трейлере триллера «Горничная»
Энтузиаст захостил сайт на чипе одноразового вейпа
Россиф Сазерленд в дублированном трейлере «Крипера» — нового хоррора Осгуда Перкинса
Треть россиян считают, что их могут тайно чипировать
Самым кассовым российским режиссером стал Дмитрий Дьяченко, создатель «Чебурашки»
В Китае курьер спас женщину из морозильной камеры и получил долю в ее компании
В России запустили тур для перевоспитания зумеров
Упоминания киностудии A24 в дейтинг-приложениях выросли на 65% за последний год
МТС и фонд «Система» открыли новый сезон стипендиальной программы для студентов
В московском фитнес-клубе откроется выставка о любви в стиле toycore. Художников зовут поучаствовать
Челябинская путешественница в одиночку прошла 2394 километра по Большой уральской тропе
Пол Мескал рассказал о подготовке к роли Пола Маккартни: «Он самый крутой человек на планете»
«Фантастическая четверка: Первые шаги» выйдет в «цифре» 23 сентября

Apple продлил «Утреннее шоу» на пятый сезон

Фото: Hello Sunshine

Apple TV+ продлил на пятый сезон сериал «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. Решение об этом было принято еще до выхода четвертого, премьера которого состоится 17 сентября.

Действие грядущего сезона разворачивается весной 2024 года, почти два года спустя после событий третьего. После объединения телеканалов UBA и NBN герои столкнутся с новыми вызовами: скрытыми мотивами, борьбой за правду и последствиями в условиях политически разделенной страны.

К актерскому составу присоединились Аарон Пьер, Уильям Джексон Харпер, Бойд Холбрук (в образе подкастера в стиле Джо Рогана), а также обладатели «Оскара» Марион Котийяр и Джереми Айронс, который сыграет отца героини Энистон.

В проекте вновь появятся Билли Крудап, Марк Дюпласс, Нестор Карбонелл, Карен Питтман, Грета Ли, Николь Бехари и Джон Хэмм. Шоураннером остается Шарлотта Стоудт. Она вместе с Мими Ледер, Энистон, Уизерспун и другими продюсерами продолжает курировать проект.

По словам главы контента Apple TV+ Мэтта Черниса, сериал с самого начала стал заметным событием платформы и продолжает находить отклик у зрителей по всему миру. Продюсер Майкл Элленберг отметил, что предстоящий сезон даст команде «еще больше возможностей раскрыть персонажей и истории».

Расскажите друзьям