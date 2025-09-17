Apple TV+ продлил на пятый сезон сериал «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. Решение об этом было принято еще до выхода четвертого, премьера которого состоится 17 сентября.
Действие грядущего сезона разворачивается весной 2024 года, почти два года спустя после событий третьего. После объединения телеканалов UBA и NBN герои столкнутся с новыми вызовами: скрытыми мотивами, борьбой за правду и последствиями в условиях политически разделенной страны.
К актерскому составу присоединились Аарон Пьер, Уильям Джексон Харпер, Бойд Холбрук (в образе подкастера в стиле Джо Рогана), а также обладатели «Оскара» Марион Котийяр и Джереми Айронс, который сыграет отца героини Энистон.
В проекте вновь появятся Билли Крудап, Марк Дюпласс, Нестор Карбонелл, Карен Питтман, Грета Ли, Николь Бехари и Джон Хэмм. Шоураннером остается Шарлотта Стоудт. Она вместе с Мими Ледер, Энистон, Уизерспун и другими продюсерами продолжает курировать проект.
По словам главы контента Apple TV+ Мэтта Черниса, сериал с самого начала стал заметным событием платформы и продолжает находить отклик у зрителей по всему миру. Продюсер Майкл Элленберг отметил, что предстоящий сезон даст команде «еще больше возможностей раскрыть персонажей и истории».