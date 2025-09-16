Disney, Universal и Warner Bros. подали в суд на китайский ИИ-генератор изображений Hailuo AI

Американские кинокомпании Walt Disney, Universal и Warner Bros. Discovery подали совместный иск с корпорацией Comcast к китайской компании MiniMax, разработавшей ИИ-генератор изображений Hailuo AI. Об этом сообщил Reuters.
Они обвинили создателей сервиса в нарушении авторский прав и использовании их интеллектуальной собственности для обучения искусственного интеллекта. По словам представителей студий, MiniMax «дерзко» использовала известных персонажей из кино для продвижения Hailuo AI как «голливудской студии в вашем кармане».
Героев, права на которых принадлежат истцам, якобы использовали в том числе в рекламе сервиса. Клиенты генератора могли также создать с его помощью видео и картинки с такими персонажами как Дарт Вейдер из «Звездных войн», миньоны из «Гадкого я» и Чудо-женщины.
Согласно иску, MiniMax не отреагировала на требования студий принять меры и избежать нарушения, игнорируя законы США. Теперь кинокомпании требуют запретить предлагать сервис Hailuo AI без надлежащей защиты правообладателей.
«Ответственный подход к инновациям в области ИИ имеет решающее значение, и сегодняшний иск против MiniMax в очередной раз демонстрирует нашу общую приверженность привлечению к ответственности тех, кто нарушает законы об авторском праве, где бы они ни находились», — говорится в заявлении компаний.
Ранее Disney и Universal подали иск против другого сервиса с аналогичным функционалом — Midjourney. Их примеру последовала и Warner Bros. Discovery.