Disney, Universal и Warner Bros. подали в суд на китайский ИИ-генератор изображений Hailuo AI

Эсай Моралес из «Миссии невыполнима» снимется в драме «Койот» Пера Принца
«Мне нужно начать бегать»: Усэйн Болт признался, что сегодня задыхается даже при подъеме по лестнице
В России выпустят аниме по мотивам «Чайки» Антона Чехова
В Париже ограбили музей естественной истории на 600 тысяч евро
Бывший муж исчезает вместе с дочерью Кейт Бекинсейл в трейлере фильма «Похищенная»
В Антарктиде российские полярники спасли детеныша императорского пингвина
Исследование: зумеры часто меняют работу из‑за отсутствия поддержки со стороны начальства
YouTube выплатил авторам контента более 100 млрд долларов за четыре года
Маколей Калкин озвучит рысь в сиквеле «Зверополиса»
15-летний Оуэн Купер перед церемонией «Эмми» получил в подарок от Джейка Джилленхола утку на удачу
Эль Фэннинг о роли Эффи: «Она лучшая героиня, но я чувствую давление. Это словно играть Боба Дилана»
В Петербурге создали робота-экскурсовода с ИИ
Умерла актриса Мэрилин Ноулден из «Ангелов с грязными лицами», ставшая ребенком-звездой в 1930-х
Аманда Сейфрид и Сидни Суини в первом трейлере триллера «Горничная»
Энтузиаст захостил сайт на чипе одноразового вейпа
Россиф Сазерленд в дублированном трейлере «Крипера» — нового хоррора Осгуда Перкинса
Треть россиян считают, что их могут тайно чипировать
Самым кассовым российским режиссером стал Дмитрий Дьяченко, создатель «Чебурашки»
В Китае курьер спас женщину из морозильной камеры и получил долю в ее компании
В России запустили тур для перевоспитания зумеров
Упоминания киностудии A24 в дейтинг-приложениях выросли на 65% за последний год
МТС и фонд «Система» открыли новый сезон стипендиальной программы для студентов
В московском фитнес-клубе откроется выставка о любви в стиле toycore. Художников зовут поучаствовать
Челябинская путешественница в одиночку прошла 2394 километра по Большой уральской тропе
Пол Мескал рассказал о подготовке к роли Пола Маккартни: «Он самый крутой человек на планете»
«Фантастическая четверка: Первые шаги» выйдет в «цифре» 23 сентября
В Москве активизировались клещи
Cosmoscow 2025: названы самые дорогие работы на арт-ярмарке

Disney, Universal и Warner Bros. подали в суд на китайский ИИ-генератор изображений Hailuo AI

Фото: Andrea De Santis/Unsplash

Американские кинокомпании Walt Disney, Universal и Warner Bros. Discovery подали совместный иск с корпорацией Comcast к китайской компании MiniMax, разработавшей ИИ-генератор изображений Hailuo AI. Об этом сообщил Reuters.

Они обвинили создателей сервиса в нарушении авторский прав и использовании их интеллектуальной собственности для обучения искусственного интеллекта. По словам представителей студий, MiniMax «дерзко» использовала известных персонажей из кино для продвижения Hailuo AI как «голливудской студии в вашем кармане».

Героев, права на которых принадлежат истцам, якобы использовали в том числе в рекламе сервиса. Клиенты генератора могли также создать с его помощью видео и картинки с такими персонажами как Дарт Вейдер из «Звездных войн», миньоны из «Гадкого я» и Чудо-женщины.

Согласно иску, MiniMax не отреагировала на требования студий принять меры и избежать нарушения, игнорируя законы США.  Теперь кинокомпании требуют запретить предлагать сервис Hailuo AI без надлежащей защиты правообладателей.

«Ответственный подход к инновациям в области ИИ имеет решающее значение, и сегодняшний иск против MiniMax в очередной раз демонстрирует нашу общую приверженность привлечению к ответственности тех, кто нарушает законы об авторском праве, где бы они ни находились», — говорится в заявлении компаний.

Ранее Disney и Universal подали иск против другого сервиса с аналогичным функционалом — Midjourney. Их примеру последовала и Warner Bros. Discovery. 

Расскажите друзьям