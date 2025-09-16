Исайя Моралес из «Миссия невыполнима» снимется в драме «Койот» Пера Принца

Киллиан Мерфи неожиданно сыграл DJ-сет на музыкальном фестивале в Корке
Готовятся к выходу два проекта о Дмитрии Менделееве — сериал и фильм
Тимоте Шаламе стал самым молодым актером, получившим аванс в 25 млн долларов
Paramount+ продлил сериал «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне на четвертый сезон
В Китае доходы от микросериалов превысят кассовые сборы в 2025 году
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка предстанет перед судом. Прокуратура требует смертной казни
Apple продлил «Утреннее шоу» на пятый сезон
Disney, Universal и Warner Bros. подали в суд на китайский ИИ-генератор изображений Hailuo AI
«Мне нужно начать бегать»: Усейн Болт признался, что сегодня задыхается даже при подъеме по лестнице
В России выпустят аниме по мотивам «Чайки» Антона Чехова
В Париже ограбили Музей естественной истории на 600 тысяч евро
Бывший муж исчезает вместе с дочерью Кейт Бекинсейл в трейлере фильма «Похищенная»
В Антарктиде российские полярники спасли детеныша императорского пингвина
Исследование: зумеры часто меняют работу из‑за отсутствия поддержки со стороны начальства
YouTube выплатил авторам контента более 100 млрд долларов за четыре года
Маколей Калкин озвучит рысь в сиквеле «Зверополиса»
15-летний Оуэн Купер перед церемонией «Эмми» получил в подарок от Джейка Джилленхола утку на удачу
Эль Фэннинг о роли Эффи: «Она лучшая героиня, но я чувствую давление. Это словно играть Боба Дилана»
В Петербурге создали робота-экскурсовода с ИИ
Умерла актриса Мэрилин Ноулден из «Ангелов с грязными лицами», ставшая ребенком-звездой в 1930-х
Аманда Сейфрид и Сидни Суини в первом трейлере триллера «Горничная»
Энтузиаст захостил сайт на чипе одноразового вейпа
Россиф Сазерленд в дублированном трейлере «Крипера» — нового хоррора Осгуда Перкинса
Треть россиян считают, что их могут тайно чипировать
Самым кассовым российским режиссером стал Дмитрий Дьяченко, создатель «Чебурашки»
В Китае курьер спас женщину из морозильной камеры и получил долю в ее компании
В России запустили тур для перевоспитания зумеров
Упоминания киностудии A24 в дейтинг-приложениях выросли на 65% за последний год

Исайя Моралес из «Миссия невыполнима» снимется в драме «Койот» Пера Принца

Фото: Cindy Ord/Getty Images

Американский актер Исайя Моралес, известный по кинофраншизе «Миссия невыполнима» и фильму «Ла Бамба», снимется в драме «Койот». Об этом сообщил Deadline.

Моралес исполнит главную роль в фильме Пера Принца. Он предстанет в образе бывшего контрабандиста Эрнана Барроки, вернувшегося в опасный мир, который он некогда оставил позади.

Когда Эрнан помогает женщине по имени Хулия и ее маленькой дочери пробраться через коварные пограничные земли, он вызывает гнев безжалостного наркоторговца. Тогда прошлое и настоящее Барроки сталкиваются.

К преследованию героя присоединяется агент пограничной службы США Брэдли. Эрнану приходится полагаться на свою хитрость и упорство, чтобы выжить и обрести искупление.

«Эрнан — идеальная роль для Исайи, исключительно сильного актера, способного переключаться между ролями и играть противоречивого, сломленного человека на пути к спасению. Это история надежды и стойкости», — сказал Принц.

Кинематографист написал сценарий будущей картины вместе с Адамом Дж.Голдштейном. Продюсерами «Койота» выступили Скотт Смит из Fire Tiger Studios, Хамид и Камилла Торабпур из Winter State Entertainment, а также сам Моралес.

Создатели фильма заявили, что стремятся пролить свет на сложные реалии иммиграции, предлагая зрителям взглянуть на тех, кто с ней сталкивается. «Наша цель — рассказать историю, которая одновременно актуальна и глубоко человечна», — подчеркнул Смит. 

Расскажите друзьям