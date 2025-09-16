Эсай Моралес из «Миссии невыполнима» снимется в драме «Койот» Пера Принца

Американский актер Эсай Моралес, известный по кинофраншизе «Миссия невыполнима» и фильмы «Ла Бамба», снимется в драме «Койот». Об этом сообщил Deadline.
Моралес исполнит главную роль в фильме Пера Принца. Он предстанет в образе бывшего контрабандиста Эрнана Барроки, вернувшегося в опасный мир, который он некогда оставил позади.
Когда Эрнан помогает женщине по имени Хулия и ее маленькой дочери пробраться через коварные пограничные земли, он вызывает гнев безжалостного наркоторговца. Тогда прошлое и настроящее Барроки сталкиваются.
К преследованию героя присоединяется агент пограничной службы США Брэдли. Эрнану приходится полагаться на свою хитрость и упорство, чтобы выжить и обрести искупление.
«Эрнан — идеальная роль для Эсая, исключительно сильного актёра, способного переключаться между ролями и играть противоречивого, сломленного человека на пути к спасению. Это история надежды и стойкости», — сказал Принц.
Кинематографист написал сценарий будущей картины вместе с Адамом Дж. Голдштейном. Продюсерами «Койота» выступили Скотт Смит из Fire Tiger Studios, Хамид и Камилла Торабпур из Winter State Entertainment, а также сам Моралес.
Создатели фильма заявили, что стремятся пролить свет на сложные реалии иммиграции, предлагая зрителям взглянуть на тех, кто с ней сталкивается. «Наша цель — рассказать историю, которая одновременно актуальна и глубоко человечна», — подчеркнул Смит.