«Мне нужно начать бегать»: Усэйн Болт признался, что сегодня задыхается даже при подъеме по лестнице

Фото: Karwai Tang / Getty Images

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт, которого называли самым быстрым человеком на планете, признался, что сегодня выбивается из дыхания даже при подъеме по лестнице. Об этом написал The Guardian.

Спортсмен рассказал, что в прошлом году получил травму — разрыв ахиллово сухожилия. После этого он перестал бегать. Хотя Болт продолжает тренироваться в зале, отсутствие привычной нагрузки заметно сказалось на его состоянии.

«Думаю, после этого перерыва мне действительно нужно начать бегать. Потому что когда я поднимаюсь по лестнице, я задыхаюсь. Думаю, когда я начну снова полноценно работать над собой, мне, вероятно придется пробегать пару кругов, чтобы восстановить дыхание», — сказал бывший атлет.

Болт поделился, что с 2017 года даже не смотрел соревнования по легкой атлетике. Его интерес к бегу вернулся только в 2025 году, когда на Чемпионате мира в Токио золото взяли американка Мелисса Джефферсон-Вуден и ямаец Облик Севилл.

Кроме того, после завершения спортивной карьеры Болт ведет довольно малоподвижный образ жизни. Утром он провожает детей в школу, а после этого частенько просто отдыхает и смотрит сериалы в ожидании их возвращения.
«Я провожу с ними какое-то время, общаюсь, пока они не начинают меня раздражать, тогда я ухожу. А потом просто остаюсь дома и смотрю фильмы или, например, сейчас я увлекаюсь Lego, так что я играю в Lego», — рассказал легкоатлет.

Он добавил, что недавний просмотр турнира по легкой атлетике привел к тому, что Болт захотел привезти своих детей на чемпионат мира в Пекине через два года. Чемпион надеется со временем рассказать наследникам, чего он добился в спорте.

Усэйну Болту в августе исполнилось 39 лет. В 2008 году он победил на Олимпийских играх в Пекине на дистанциях в 100 и 200 метров. Позднее он взял еще шесть золотых медалях на Олимпиадах 2012 и 2016 годов. Он также 11 раз выиграл титул чемпиона мира и установил множество рекордов в спринтерском беге.

На сегодняшний день Болт — обладатель трех мировых рекордов. Он пробежал в 2009 году «стометровку» за 9,58 секунды, 200-метровку — за 19,19 секунды. Кроме того, в 2012 году команда с Болтом в составе преодолеела эстафету 4×100 за рекордные 36,84 секунды.

Болт завершил карьеру в 2017 году. После этого он попытался стать профессиональным футболистом, но в 2019 году отказался от этой идеи. В 2020 году спортсмен стал отцом, у него родилась дочь Олимпия. Годом спустя у Болта и его подруги Кэси Беннетт появились также сыновья-двойняшки Сандер и Сейнт.

