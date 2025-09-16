«Мне нужно начать бегать»: Усэйн Болт признался, что сегодня задыхается даже при подъеме по лестнице

Кроме того, после завершения спортивной карьеры Болт ведет довольно малоподвижный образ жизни. Утром он провожает детей в школу, а после этого частенько просто отдыхает и смотрит сериалы в ожидании их возвращения.

«Я провожу с ними какое-то время, общаюсь, пока они не начинают меня раздражать, тогда я ухожу. А потом просто остаюсь дома и смотрю фильмы или, например, сейчас я увлекаюсь Lego, так что я играю в Lego», — рассказал легкоатлет.