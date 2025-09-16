В России выпустят аниме по мотивам «Чайки» Антона Чехова

Эсай Моралес из «Миссии невыполнима» снимется в драме «Койот» Пера Принца
«Мне нужно начать бегать»: Усэйн Болт признался, что сегодня задыхается даже при подъеме по лестнице
В Париже ограбили музей естественной истории на 600 тысяч евро
Бывший муж исчезает вместе с дочерью Кейт Бекинсейл в трейлере фильма «Похищенная»
В Антарктиде российские полярники спасли детеныша императорского пингвина
Исследование: зумеры часто меняют работу из‑за отсутствия поддержки со стороны начальства
YouTube выплатил авторам контента более 100 млрд долларов за четыре года
Маколей Калкин озвучит рысь в сиквеле «Зверополиса»
15-летний Оуэн Купер перед церемонией «Эмми» получил в подарок от Джейка Джилленхола утку на удачу
Эль Фэннинг о роли Эффи: «Она лучшая героиня, но я чувствую давление. Это словно играть Боба Дилана»
В Петербурге создали робота-экскурсовода с ИИ
Умерла актриса Мэрилин Ноулден из «Ангелов с грязными лицами», ставшая ребенком-звездой в 1930-х
Аманда Сейфрид и Сидни Суини в первом трейлере триллера «Горничная»
Энтузиаст захостил сайт на чипе одноразового вейпа
Россиф Сазерленд в дублированном трейлере «Крипера» — нового хоррора Осгуда Перкинса
Треть россиян считают, что их могут тайно чипировать
Самым кассовым российским режиссером стал Дмитрий Дьяченко, создатель «Чебурашки»
В Китае курьер спас женщину из морозильной камеры и получил долю в ее компании
В России запустили тур для перевоспитания зумеров
Упоминания киностудии A24 в дейтинг-приложениях выросли на 65% за последний год
МТС и фонд «Система» открыли новый сезон стипендиальной программы для студентов
В московском фитнес-клубе откроется выставка о любви в стиле toycore. Художников зовут поучаствовать
Челябинская путешественница в одиночку прошла 2394 километра по Большой уральской тропе
Пол Мескал рассказал о подготовке к роли Пола Маккартни: «Он самый крутой человек на планете»
«Фантастическая четверка: Первые шаги» выйдет в «цифре» 23 сентября
В Москве активизировались клещи
Cosmoscow 2025: названы самые дорогие работы на арт-ярмарке
Исследование показало, что игра Zelda и мультфильмы студии Ghibli делают людей счастливее

В России выпустят аниме по мотивам «Чайки» Антона Чехова

Фото: pen_ash/Pixabay

Киностудия «Союзмультфильм» и компания Dikidigital разработают мультфильм по мотивам пьесы Антона Чехова «Чайка». Он будет создан в стиле аниме — японской мультипликации, сообщил «Интерфакс».

По словам генпродюсера «Союзмультфильма» Юлии Осетинской, будущий проект сохранит «целостность и смыслы» оригинального произведения. Однако представят их в формате, который, как считают на студии, «релевантен современной молодой аудитории».

«Спустя почти 130 лет после первого показа в Александринском театре, великая русская драма вернется в новом формате», — подчеркнула Осетинская.

В данный момент картина находится в стадии препродакшна. Кто станет режиссером и сценаристом анимационной ленты, пока не раскрывается. Когда состоится релиз, также неясно.

Ранее «Союзмультфильм» анонсировал создание игрового фильма о коте Матроскине — герое культового мультфильма «Трое из Простоквашино». Его сценаристов выступит Олег Маловичко, работавший над «Елками» и «Льдом».
 

