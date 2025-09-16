В России выпустят аниме по мотивам «Чайки» Антона Чехова

Киностудия «Союзмультфильм» и компания Dikidigital разработают мультфильм по мотивам пьесы Антона Чехова «Чайка». Он будет создан в стиле аниме — японской мультипликации, сообщил «Интерфакс».
По словам генпродюсера «Союзмультфильма» Юлии Осетинской, будущий проект сохранит «целостность и смыслы» оригинального произведения. Однако представят их в формате, который, как считают на студии, «релевантен современной молодой аудитории».
«Спустя почти 130 лет после первого показа в Александринском театре, великая русская драма вернется в новом формате», — подчеркнула Осетинская.
В данный момент картина находится в стадии препродакшна. Кто станет режиссером и сценаристом анимационной ленты, пока не раскрывается. Когда состоится релиз, также неясно.
Ранее «Союзмультфильм» анонсировал создание игрового фильма о коте Матроскине — герое культового мультфильма «Трое из Простоквашино». Его сценаристов выступит Олег Маловичко, работавший над «Елками» и «Льдом».