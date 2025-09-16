В Париже ограбили музей естественной истории на 600 тысяч евро

Национальный музей естественной истории (MNHN) в Париже ограбили. Ущерб оценивается в 600 тысяч евро, сообщил портал Actu17.
Из коллекции музея похитили шесть золотых самородков. По информации СМИ, воры были хорошо организованы. В данный момент злоумышленников разыскивает бригада судебной полиции по борьбе с бандитизмом.
Ранее MHNH подвергся масштабной кибератаке — она продолжалась несколько недель. В течение это срока были недоступны «онлайн-инструменты, необходимые для исследований, экспертизы, нормального функционирования библиотек и консультационной деятельности по коллекциям», сообщал France Info.
Национальный музей естественной истории объединяет несколько несколько институций, в том числе Сад растений в Париже, Венсенский зоопарк, Музей человека, Галерею эволюции, Минералогическую галерею, Палеонтологический музей.
У объединения также есть локации за пределами французской столицы, среди них — зоопарк в Клер, дендрарий Шеврелу, альпийский ботанический сад Жайзиния, экологическая лабораторив в Брюнуа. В музее работают около 1850 сотрудников.