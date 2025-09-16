В Антарктиде российские полярники спасли детеныша императорского пингвина

Специалисты наблюдали за колонией птиц и увидели над поверхностью снега клюв пингвиненка. Малыш попал в капкан и едва мог шевелить головой. От тепла его тела снег растаял и превратился в ледяную корку. Полярники спасли детеныша и вернули в семью.