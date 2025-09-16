В Антарктиде российские полярники спасли детеныша императорского пингвина

В Париже ограбили музей естественной истории на 600 тысяч евро
В Антарктиде российские орнитологи спасли детеныша императорского пингвина. Он оказался в ледяной ловушке после сильного урагана на архипелаге Хасуэлл в районе станции «Мирный». Об этом сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) в телеграм-канале.

Специалисты наблюдали за колонией птиц и увидели над поверхностью снега клюв пингвиненка. Малыш попал в капкан и едва мог шевелить головой. От тепла его тела снег растаял и превратился в ледяную корку. Полярники спасли детеныша и вернули в семью.

Недавно ученые из Финляндии, США, Германии, Аргентины, Швеции и Великобритании выяснили, что пингвины защищают планету от последствий глобального потепления. Оказалось, что экскременты птиц содержат аммиак, который способствует формированию облаков. Те, в свою очередь, отражают солнечный свет и защищают антарктические льды от нагревания.

Этим летом российские орнитологи пытались спасти популяцию других птиц — соколов-балобанов. За последние 20 лет их численность упала вдвое. Специалисты провели в степях Южной Сибири более двух месяцев, а также выпустили в дикую природу десять птенцов балобана, выращенных в питомнике. При этом молодых птиц подсаживали в гнезда к диким парам.

