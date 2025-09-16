В Антарктиде российские полярники спасли детеныша императорского пингвина
Бывший муж исчезает вместе с дочерью Кейт Бекинсейл в трейлере фильма «Похищенная»

Фото: Voltage Pictures/YouTube

На ютуб-канале Voltage Pictures опубликовали трейлер фильма «Похищенная» («Stolen Girl»), в котором снялись Кейт Бекинсейл («Другой мир», «Ван Хельсинг») и Скотт Иствуд («Гнев человеческий», «Овердрайв»).

Бекинсейл сыграла в картине женщину, чью маленькую дочь похищает ее бывший муж. Мужчина забирает девочку, якобы чтобы просто повидаться с ней, и вывозит ее за пределы родной страны. 
 

Видео: Voltage Pictures/YouTube

«Каждый день, когда я не могу увидеть ее, ранит, словно пуля. Я буду стучать в каждую дверь. Я буду делать все, что могу, чтобы отыскать мою малышку», — говорит героиня в ролике.

На помощь матери в отчаянии придет человек, который занимается поиском пропавших детей — его сыграл Иствуд. «Ты поможешь мне найти детей других людей. Я помогу тебе найти твоего», — заявил он в трейлере.

Режиссером картины выступил Джеймс Кент («Последствия», «Воспоминания о будущем»). Он снял фильм по сценарию Кас Грэм («Последний пассажир») и Ребекки Поллок.

В актерский состав вошли Мэтт Крейвен («Острые предметы», «Под мостом»), Ана Голджа («Фанат», «Любовь на льду»), Патен Хьюз («Длинная ночь, короткое утро») и Арвин Кананян («Треугольник печали»). 
 

