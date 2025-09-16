Исследование: зумеры часто меняют работу из‑за отсутствия поддержки со стороны начальства

При этом рынок труда оказывает давление на поколение Z, несмотря на их готовность сменить работу. Двое из пяти молодых работников признались, что они не смогут достичь должности, о которой мечтают из-за своего образования или его отсутствия, а 41% говорят, что вовсе не уверены, что смогут найти другую работу.