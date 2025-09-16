В Париже ограбили музей естественной истории на 600 тысяч евро
Исследование: зумеры часто меняют работу из‑за отсутствия поддержки со стороны начальства

Фото: Jonathan Borba/Unplash

В первые пять лет своей карьеры представители поколения Z остаются на одном месте работы в среднем всего 1,1 года. Об этом сообщает Fortune со ссылкой на исследование рекрутинговой компании Randstad.

Аналитики отметили, что миллениалы работали на первой должности около 1,8 года, а поколения X и беби-бумеры — около 3 лет. Раньше люди меняли работу ради более высокой зарплаты и должности. 

Сейчас же разница в зарплатах между джоб-хопперами и теми, кто редко меняет работу, составляет всего 0,2%. При этом зумеры признались, что уходят с работы из-за недостатка поддержки от начальства и отсутствия возможностей для профессионального роста.

«Сегодняшние молодые работники меняют работу быстрее, чем любое предыдущее поколение. Хотя работодатели могут воспринимать это как недостаток лояльности, наши результаты показывают, что это реакция на неудовлетворенные ожидания и острое желание развиваться», — говорится в отчете Randstad.

При этом рынок труда оказывает давление на поколение Z, несмотря на их готовность сменить работу. Двое из пяти молодых работников признались, что они не смогут достичь должности, о которой мечтают из-за своего образования или его отсутствия, а 41% говорят, что вовсе не уверены, что смогут найти другую работу.

«Искусственный интеллект быстро захватывает рабочие места начального уровня — только в государственном технологическом секторе число работников поколения Z с начала 2023 года сократилось вдвое. Из-за ограниченных возможностей молодые сотрудники чувствуют себя изолированными и недооцененными. Поэтому они меняют работу, чтобы найти идеальное место», — отмечают аналитики.

Они добавляют: вместо того чтобы осуждать сотрудников за уход, руководство должно лучше понимать желание поколения Z расти в организации, иначе они рискуют потерять этих людей. «Для работодателей вывод очевиден: зумеры стремятся расти и нуждаются в поддержке», — заключили в Randstad.

