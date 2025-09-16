«Союзмультфильм» создаст игровой фильм о юности кота Матроскина

«Союзмультфильм» создаст полнометражный фильм «Матроскин. Настоящая история» о герое мультфильма «Трое из Простоквашино». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на генпродюсера направления игрового кино киностудии Нелли Яралову.
Картина расскажет о ранних годах жизни любимого персонажа. Из ленты зрители узнают, как Матроскин встретил Профессора, обрел дом, научился говорить и сформировал свою философию жизни.
«Кот Матроскин — самый популярный анимационный персонаж у нас в стране, ежегодно он занимает первые места во всевозможных топах и хит-парадах. Это очень харизматичный и многогранный герой, о жизни которого до встречи с Дядей Федором ничего не известно. Мы решили рассказать зрителю новые главы биографии легендарного полосатого персонажа», — поделилась Яралова.
Проект в данный момент находится в разработке: авторы придумывают персонажей и сюжет. «Союзмультфильм» надеется, что о Матроскине можно будет снять сразу несколько кинокартин.
Сценарием первого фильма занимается Олег Маловичко, известный по проектам «Елки», «Домовой», «Лед». Съемки планируют начать в 2026 году.