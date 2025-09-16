Маколей Калкин озвучит рысь в сиквеле «Зверополиса»

Бывший муж исчезает вместе с дочерью Кейт Бекинсейл в трейлере фильма «Похищенная»
В Антарктиде российские полярники спасли детеныша императорского пингвина
Исследование: зумеры часто меняют работу из‑за отсутствия поддержки со стороны начальства
YouTube выплатил авторам контента более 100 млрд долларов за четыре года
15-летний Оуэн Купер перед церемонией «Эмми» получил в подарок от Джейка Джилленхола утку на удачу
Эль Фэннинг о роли Эффи: «Она лучшая героиня, но я чувствую давление. Это словно играть Боба Дилана»
В Петербурге создали робота-экскурсовода с ИИ
Умерла актриса Мэрилин Ноулден из «Ангелов с грязными лицами», ставшая ребенком-звездой в 1930-х
Аманда Сейфрид и Сидни Суини в первом трейлере триллера «Горничная»
Энтузиаст захостил сайт на чипе одноразового вейпа
Россиф Сазерленд в дублированном трейлере «Крипера» — нового хоррора Осгуда Перкинса
Треть россиян считают, что их могут тайно чипировать
Самым кассовым российским режиссером стал Дмитрий Дьяченко, создатель «Чебурашки»
В Китае курьер спас женщину из морозильной камеры и получил долю в ее компании
В России запустили тур для перевоспитания зумеров
Упоминания киностудии A24 в дейтинг-приложениях выросли на 65% за последний год
МТС и фонд «Система» открыли новый сезон стипендиальной программы для студентов
В московском фитнес-клубе откроется выставка о любви в стиле toycore. Художников зовут поучаствовать
Челябинская путешественница в одиночку прошла 2394 километра по Большой уральской тропе
Пол Мескал рассказал о подготовке к роли Пола Маккартни: «Он самый крутой человек на планете»
«Фантастическая четверка: Первые шаги» выйдет в «цифре» 23 сентября
В Москве активизировались клещи
Cosmoscow 2025: названы самые дорогие работы на арт-ярмарке
Исследование показало, что игра Zelda и мультфильмы студии Ghibli делают людей счастливее
Эрмитаж откроет новые центры-спутники: два в Южной Корее, один в Омане
В Москве стали угонять авто в 25 раз реже, чем 13 лет назад
В Шотландии прошел чемпионат про бросанию «блинчиков» в воду
Музыка Бетховена, Чайковского и Брамса прозвучит на фестивале ArsLonga в Москве

Маколей Калкин озвучит рысь в сиквеле «Зверополиса»

Фото: Brandman Productions

Маколей Калкин — исполнитель главной роли в фильме «Один дома» — озвучит одного из ключевых героев второй части «Зверополиса», рысь по имени Кэттрик. Об этом сообщило издание The Wrap.

Дэвид Стратэрн («Доброй ночи и удачи») подарит голос Милтону, бизнесмену и отцу героя Калкина. Других членов семейства рысей воплотят Бренда Сонг («Шоугерл») и Энди Сэмберг («Бруклин 9-9»).

В мультфильме появятся и другие новые персонажи: змей Гэри в исполнении Ке Хюи Квана («Всё везде и сразу»), психотерапевт в озвучке Кинты Брансон («Начальная школа „Эбботт“») и мэр, голос которому подарит Патрик Уорбертон («Правила совместной жизни»).

В июле «Зверополис-2» получил полноценный трейлер. Премьера мультфильма намечена на 26 ноября. Лису Нику и зайчихе Джуди предстоит взяться за новое расследование ― чтобы остановить ядовитого змея Гэри, который появился в городе и перевернул его с ног на голову.

