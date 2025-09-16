Маколей Калкин озвучит рысь в сиквеле «Зверополиса»

Маколей Калкин — исполнитель главной роли в фильме «Один дома» — озвучит одного из ключевых героев второй части «Зверополиса», рысь по имени Кэттрик. Об этом сообщило издание The Wrap.
Дэвид Стратэрн («Доброй ночи и удачи») подарит голос Милтону, бизнесмену и отцу героя Калкина. Других членов семейства рысей воплотят Бренда Сонг («Шоугерл») и Энди Сэмберг («Бруклин 9-9»).
В мультфильме появятся и другие новые персонажи: змей Гэри в исполнении Ке Хюи Квана («Всё везде и сразу»), психотерапевт в озвучке Кинты Брансон («Начальная школа „Эбботт“») и мэр, голос которому подарит Патрик Уорбертон («Правила совместной жизни»).
В июле «Зверополис-2» получил полноценный трейлер. Премьера мультфильма намечена на 26 ноября. Лису Нику и зайчихе Джуди предстоит взяться за новое расследование ― чтобы остановить ядовитого змея Гэри, который появился в городе и перевернул его с ног на голову.