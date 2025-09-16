YouTube выплатил авторам контента более 100 млрд долларов за четыре года

«Двадцать лет назад YouTube зародился с идеей, что у каждого должна быть возможность творить и найти мировую площадку. С тех пор мы видим, как авторы формируют культуру и индустрию развлечений способами, которые мы раньше и представить себе не могли», — отметила директор по продуктам YouTube Джоанна Вулих.