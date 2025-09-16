YouTube выплатил авторам контента более 100 млрд долларов за четыре года

Видеохостинг YouTube выплатил более 100 млрд долларов авторам контента с 2021 года. Об этом написал Deadline со ссылкой на представителей платформы.
Такого результата позволило достичь, в частности, увеличение дохода от рекламы. Только в 2024 году он вырос на 15%, достигнув 36,1 млрд долларов. 45% от этой YouTube делится с владельцами каналов.
«Двадцать лет назад YouTube зародился с идеей, что у каждого должна быть возможность творить и найти мировую площадку. С тех пор мы видим, как авторы формируют культуру и индустрию развлечений способами, которые мы раньше и представить себе не могли», — отметила директор по продуктам YouTube Джоанна Вулих.
Платформа анонсировала интеграцию ИИ-инструмента Veo 3 Fast от Google DeepMind, его можно будет использовать для создания коротких роликов YouTube Shorts. Он позволит добавлять анимацию и реквизит в сцены, а также менять стиль видео.
Другие новые функции также помогут авторам. «Редактирование с помощью ИИ» позволит превращать необработанные кадры в черновик видео, а «Речь в песню» преобразует видеодиалоги в саундтрек для коротких видео.