YouTube выплатил авторам контента более 100 млрд долларов за четыре года

Фото: NordWood Themes/Unsplash

Видеохостинг YouTube выплатил более 100 млрд долларов авторам контента с 2021 года. Об этом написал Deadline со ссылкой на представителей платформы.

Такого результата позволило достичь, в частности, увеличение дохода от рекламы. Только в 2024 году он вырос на 15%, достигнув 36,1 млрд долларов. 45% от этой YouTube делится с владельцами каналов.

«Двадцать лет назад YouTube зародился с идеей, что у каждого должна быть возможность творить и найти мировую площадку. С тех пор мы видим, как авторы формируют культуру и индустрию развлечений способами, которые мы раньше и представить себе не могли», — отметила директор по продуктам YouTube Джоанна Вулих.

Платформа анонсировала интеграцию ИИ-инструмента Veo 3 Fast от Google DeepMind, его можно будет использовать для создания коротких роликов YouTube Shorts. Он позволит добавлять анимацию и реквизит в сцены, а также менять стиль видео.

Другие новые функции также помогут авторам. «Редактирование с помощью ИИ» позволит превращать необработанные кадры в черновик видео, а «Речь в песню» преобразует видеодиалоги в саундтрек для коротких видео.

