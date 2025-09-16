15-летний Оуэн Купер перед церемонией «Эмми» получил в подарок от Джейка Джилленхола утку на удачу

В Париже ограбили музей естественной истории на 600 тысяч евро
Бывший муж исчезает вместе с дочерью Кейт Бекинсейл в трейлере фильма «Похищенная»
В Антарктиде российские полярники спасли детеныша императорского пингвина
Исследование: зумеры часто меняют работу из‑за отсутствия поддержки со стороны начальства
YouTube выплатил авторам контента более 100 млрд долларов за четыре года
Маколей Калкин озвучит рысь в сиквеле «Зверополиса»
Эль Фэннинг о роли Эффи: «Она лучшая героиня, но я чувствую давление. Это словно играть Боба Дилана»
В Петербурге создали робота-экскурсовода с ИИ
Умерла актриса Мэрилин Ноулден из «Ангелов с грязными лицами», ставшая ребенком-звездой в 1930-х
Аманда Сейфрид и Сидни Суини в первом трейлере триллера «Горничная»
Энтузиаст захостил сайт на чипе одноразового вейпа
Россиф Сазерленд в дублированном трейлере «Крипера» — нового хоррора Осгуда Перкинса
Треть россиян считают, что их могут тайно чипировать
Самым кассовым российским режиссером стал Дмитрий Дьяченко, создатель «Чебурашки»
В Китае курьер спас женщину из морозильной камеры и получил долю в ее компании
В России запустили тур для перевоспитания зумеров
Упоминания киностудии A24 в дейтинг-приложениях выросли на 65% за последний год
МТС и фонд «Система» открыли новый сезон стипендиальной программы для студентов
В московском фитнес-клубе откроется выставка о любви в стиле toycore. Художников зовут поучаствовать
Челябинская путешественница в одиночку прошла 2394 километра по Большой уральской тропе
Пол Мескал рассказал о подготовке к роли Пола Маккартни: «Он самый крутой человек на планете»
«Фантастическая четверка: Первые шаги» выйдет в «цифре» 23 сентября
В Москве активизировались клещи
Cosmoscow 2025: названы самые дорогие работы на арт-ярмарке
Исследование показало, что игра Zelda и мультфильмы студии Ghibli делают людей счастливее
Эрмитаж откроет новые центры-спутники: два в Южной Корее, один в Омане
В Москве стали угонять авто в 25 раз реже, чем 13 лет назад
В Шотландии прошел чемпионат про бросанию «блинчиков» в воду

15-летний Оуэн Купер перед церемонией «Эмми» получил в подарок от Джейка Джилленхола утку на удачу

Фото: @owencooper

За день до церемонии «Эмми» 15-летний актер Оуэн Купер встретился со своим кумиром — Джейком Джилленхолом. Видео появилось в аккаунте Netflix в соцсети X.

Звезда «Переходного возраста» много раз признавался, что мечтает встретиться с актером. Купер говорил, что при встрече с Джилленхолом он бы «просто смотрел на него и молчал».

Джилленхол решил исполнить желание Купера и сделать ему сюрприз. Он зашел в гостиничный номер, где Оуэн снимал видео. «Я нервничаю и взволнован», — отмечал Джилленхол.

Когда 44-летний Джейк вошел в комнату, Купер был в полном шоке. Все, что он мог сказать, было «О боже!». После этого актеры обнялись. Джилленхол вручил Куперу подарок — маленькую керамическую утку. Звезда «Зодиака» отметила, что фигурка приносит удачу.

Видео: Netflix

Купер пожал руку Джилленхолу, поблагодарив его за подарок, а затем Джилленхол указал еще на одну деталь — именную гравировку на дне. «Ого, — сказал Купер. — Спасибо. Это очень много значит».

Затем Купер и  Джилленхол сделали совместное фото. Джейк пошутил, что зашел, потому что молодой актер «слишком много о нем говорит и пора бы это прекратить».

Оуэн Купер стал самым молодым обладателем премии «Эмми». Его наградили как лучшего актера второго плана в мини-сериале «Переходный возраст». Лидером по числу наград стал сериал «Киностудия»: проект победил в 13 номинациях. Шоу в том числе получило награду за лучший комедийный сериал. «Пингвин» получил девять статуэток, «Разделение» — восемь. «Больница Питт» назван лучшим драматическим сериалом.

Расскажите друзьям
Теги:
Netflix