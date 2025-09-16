15-летний Оуэн Купер перед церемонией «Эмми» получил в подарок от Джейка Джилленхола утку на удачу

За день до церемонии «Эмми» 15-летний актер Оуэн Купер встретился со своим кумиром — Джейком Джилленхолом. Видео появилось в аккаунте Netflix в соцсети X.
Звезда «Переходного возраста» много раз признавался, что мечтает встретиться с актером. Купер говорил, что при встрече с Джилленхолом он бы «просто смотрел на него и молчал».
Джилленхол решил исполнить желание Купера и сделать ему сюрприз. Он зашел в гостиничный номер, где Оуэн снимал видео. «Я нервничаю и взволнован», — отмечал Джилленхол.
Когда 44-летний Джейк вошел в комнату, Купер был в полном шоке. Все, что он мог сказать, было «О боже!». После этого актеры обнялись. Джилленхол вручил Куперу подарок — маленькую керамическую утку. Звезда «Зодиака» отметила, что фигурка приносит удачу.
Купер пожал руку Джилленхолу, поблагодарив его за подарок, а затем Джилленхол указал еще на одну деталь — именную гравировку на дне. «Ого, — сказал Купер. — Спасибо. Это очень много значит».
Затем Купер и Джилленхол сделали совместное фото. Джейк пошутил, что зашел, потому что молодой актер «слишком много о нем говорит и пора бы это прекратить».
Оуэн Купер стал самым молодым обладателем премии «Эмми». Его наградили как лучшего актера второго плана в мини-сериале «Переходный возраст». Лидером по числу наград стал сериал «Киностудия»: проект победил в 13 номинациях. Шоу в том числе получило награду за лучший комедийный сериал. «Пингвин» получил девять статуэток, «Разделение» — восемь. «Больница Питт» назван лучшим драматическим сериалом.