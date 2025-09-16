Эль Фэннинг о роли Эффи: «Она лучшая героиня, но я чувствую давление. Это словно играть Боба Дилана»

Самой близкой из сыгранных героинь Фэннинг, однако, называет Екатерину II из сериала «Великая»: «Это персонаж, который больше всего на меня похож. Со стороны ее воспринимают юной, романтичной, немного по-девичьи наивной — но внутри скрывается нечто гораздо большее».