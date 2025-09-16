Эль Фэннинг о роли Эффи: «Она лучшая героиня, но я чувствую давление. Это словно играть Боба Дилана»

Uniqlo назначил Kaws первым художником — резидентом бренда
15-летний Оуэн Купер перед церемонией «Эмми» получил в подарок от Джейка Джилленхола утку на «удачу»
В Петербурге создали робота-экскурсовода с ИИ
Умерла актриса Мэрилин Ноулден из «Ангелов с грязными лицами», ставшая ребенком-звездой в 1930-х
Аманда Сейфрид и Сидни Суини в первом трейлере триллера «Горничная»
Энтузиаст захостил сайт на чипе одноразового вейпа
Россиф Сазерленд в дублированном трейлере «Крипера» — нового хоррора Осгуда Перкинса
Треть россиян считают, что их могут тайно чипировать
Самым кассовым российским режиссером стал Дмитрий Дьяченко, создатель «Чебурашки»
В Китае курьер спас женщину из морозильной камеры и получил долю в ее компании
В России запустили тур для перевоспитания зумеров
Упоминания киностудии A24 в дейтинг-приложениях выросли на 65% за последний год
МТС и фонд «Система» открыли новый сезон стипендиальной программы для студентов
В московском фитнес-клубе откроется выставка о любви в стиле toycore. Художников зовут поучаствовать
Челябинская путешественница в одиночку прошла 2394 километра по Большой уральской тропе
Пол Мескал рассказал о подготовке к роли Пола Маккартни: «Он самый крутой человек на планете»
«Фантастическая четверка: Первые шаги» выйдет в «цифре» 23 сентября
В Москве активизировались клещи
Cosmoscow 2025: названы самые дорогие работы на арт-ярмарке
Исследование показало, что игра Zelda и мультфильмы студии Ghibli делают людей счастливее
Эрмитаж откроет новые центры-спутники: два в Южной Корее, один в Омане
В Москве стали угонять авто в 25 раз реже, чем 13 лет назад
В Шотландии прошел чемпионат про бросанию «блинчиков» в воду
Музыка Бетховена, Чайковского и Брамса прозвучит на фестивале ArsLonga в Москве
Российская премьера фильма Ричарда Линклейтера «Новая волна» состоится на фестивале «Маяк»
Трамп подал иск на 15 млрд против The New York Times
Студия Stereotactic отметит юбилей в баре «Стрелка» ― с диджей-сетами и лайвом от Гуляй Рванина
Вышла iOS 26. Apple предупредила о временном снижении производительности айфонов после ее установки

Эль Фэннинг о роли Эффи: «Она лучшая героиня, но я чувствую давление. Это словно играть Боба Дилана»

Фото: Paramount

Для Эль Фэннинг Эффи Тринкет — героиня, которую актриса скоро сыграет в фильме «Голодные игры: Рассвет жатвы», — культовый персонаж, сравнимый по величине с Бобом Диланом. Она рассказала об этом в совместном с сестрой Дакотой интервью изданию Vanity Fair.

«Она действительно лучшая героиня, но я чувствую давление. Это словно играть Боба Дилана», — поделилась Фэннинг. О том, что актриса появится в «Рассвете жатвы», стало известно в мае. В оригинальной серии фильмов роль Эффи Тринкет исполнила Элизабет Бэнкс.

Самой близкой из сыгранных героинь Фэннинг, однако, называет Екатерину II из сериала «Великая»: «Это персонаж, который больше всего на меня похож. Со стороны ее воспринимают юной, романтичной, немного по-девичьи наивной — но внутри скрывается нечто гораздо большее».

Рефлексируя о собственной карьере, Фэннинг назвала себя «непо-сестрой». Она подтвердила, что благодаря родству с Дакотой для нее открывались новые возможности: «Люди такие: „О, это же сестра Дакоты Фаннинг. Давайте посмотрим ее на пробах“».

Среди последних работ Эль Фэннинг — «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера. Картина выйдет в российский прокат 23 октября. По сюжету некогда известный режиссер (Стеллан Скарсгорд) предлагает своей дочери (Ренате Реинсве) роль в фильме, который, как он надеется, станет ее возвращением в киноиндустрию. Она отказывается — и отец отдает позицию молодой и амбициозной голливудской звезде (Эль Фэннинг).

Расскажите друзьям