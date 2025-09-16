Эль Фэннинг о роли Эффи: «Она лучшая героиня, но я чувствую давление. Это словно играть Боба Дилана»

Для Эль Фэннинг Эффи Тринкет — героиня, которую актриса скоро сыграет в фильме «Голодные игры: Рассвет жатвы», — культовый персонаж, сравнимый по величине с Бобом Диланом. Она рассказала об этом в совместном с сестрой Дакотой интервью изданию Vanity Fair.
«Она действительно лучшая героиня, но я чувствую давление. Это словно играть Боба Дилана», — поделилась Фэннинг. О том, что актриса появится в «Рассвете жатвы», стало известно в мае. В оригинальной серии фильмов роль Эффи Тринкет исполнила Элизабет Бэнкс.
Самой близкой из сыгранных героинь Фэннинг, однако, называет Екатерину II из сериала «Великая»: «Это персонаж, который больше всего на меня похож. Со стороны ее воспринимают юной, романтичной, немного по-девичьи наивной — но внутри скрывается нечто гораздо большее».
Рефлексируя о собственной карьере, Фэннинг назвала себя «непо-сестрой». Она подтвердила, что благодаря родству с Дакотой для нее открывались новые возможности: «Люди такие: „О, это же сестра Дакоты Фаннинг. Давайте посмотрим ее на пробах“».
Среди последних работ Эль Фэннинг — «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера. Картина выйдет в российский прокат 23 октября. По сюжету некогда известный режиссер (Стеллан Скарсгорд) предлагает своей дочери (Ренате Реинсве) роль в фильме, который, как он надеется, станет ее возвращением в киноиндустрию. Она отказывается — и отец отдает позицию молодой и амбициозной голливудской звезде (Эль Фэннинг).