В Петербурге создали робота-экскурсовода с ИИ

В Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) создали прототип робота-экскурсовода, оснащенный искусственным интеллектом. Об этом написал ТАСС.
Робот, как рассказали в пресс-службе вуза, сможет проводить экскурсии и отвечать на вопросы посетителей. ИИ будет обеспечивать индивидуальный подход к каждому слушателю.
«Современная индустрия туризма нуждается в инновационных решениях для увеличения вовлеченности посетителей. Традиционные экскурсии имеют ограничения: зависимость от расписания гидов, языковые барьеры, стандартизированный подход. Растет спрос на персонализированные услуги и круглосуточную доступность информации», — отметил аспирант Артем Муккель.
Робот оснащен системой навигации в помещении, функциями распознавания речи и синтеза голоса. В него загрузят базу знаний об экспонатах. Образец сможет работать в музеях, галереях, выставочных центрах, торговых комплексах, на туристических объектах и в учебных заведениях, а также на вокзалах и в аэропортах.
По словам представителя СПбГУПТД, аналогом нового робота в России можно назвать сервисного робота для торговых центров. Однако он, как утверждают специалисты, имеет ограниченные диалоговые возможности. Также в стране существуют разработки роботов-консультантов, но они не адаптированы для экскурсионной деятельности.