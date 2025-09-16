В Петербурге создали робота-экскурсовода с ИИ

Робот оснащен системой навигации в помещении, функциями распознавания речи и синтеза голоса. В него загрузят базу знаний об экспонатах. Образец сможет работать в музеях, галереях, выставочных центрах, торговых комплексах, на туристических объектах и в учебных заведениях, а также на вокзалах и в аэропортах.