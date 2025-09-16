Умерла актриса Мэрилин Ноулден из «Ангелов с грязными лицами», ставшая ребенком-звездой в 1930-х

Умерла американская актриса Мэрилин Ноулден, знаменитая своими ролями в детском возрасте в таких фильмах, как «Ангелы с грязными лицами» и «Дэвид Копперфилд». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Ноулден скончалась на 100-м году жизни. Она была одной из последних оставшихся в живых актрис «Золотого века Голливуда». Карьера артистки пришлась на 1930-е и 1940-е годы. По достижении 18 лет Ноулден перестала сниматься.
По словам сына актрисы Кевина Гоутса, она скончалась 15 сентября по естественным причинам в доме престарелых. В последнее время Ноулден жила в Игле, штат Айдахо.
Мэрилин Ноулден родилась 12 мая 1926 года в Калифорнии. В возрасте трех лет она приняла участие в детском конкурсе красоты и победила. После этого девочка стала брать уроки танцев, а вскоре появилась в кино.
В возрасте с 5 до 14 лет Ноулден сыграла в 31 кинофильме. В ее фильмографии — «Называй ее дикой» с Кларой Боу, «Маленькие женщины» Джорджа Кьюкора, номинированная на «Оскар» драма «Имитация жизни», «Все это и небо в придачу» с Бетn Дэвис, «Мария-Антуанетта» с Нормой Ширер, «Энтони-неудачник».
Лента «Бродвейский ритм» 1944 года стала заключительной в кинокарьере Ноулден. После этого девушка закончила колледж, стала драматургом и композитором, работала преподавательницей игры на фортепиано и органе, а также диктором на радио.
Бывшая актриса вышла замуж в 1946 году и стала матерью четверых детей. Позднее она вступила в брак повторно. В 2011 году Ноулден опубликовала автобиографию «Маленькая девочка в большом кино». У Ноулден осталось трое внуков и 12 правнуков.