Аманда Сейфрид и Сидни Суини в первом трейлере триллера «Горничная»

«Кинопоиск» представил первый трейлер «Горничной». Главные роли в триллере сыграли Сидни Суини и Аманда Сейфрид.
В основе сценария фильма, написанного Ребеккой Сонненшайн, роман Фриды МакФадден. По сюжету молодая девушка Милли устраивается домработницей в дом богатой пары — Нины и Эндрю Винчестер. Постепенно девушка понимает, что хозяева не такие безобидные, как кажутся на первый взгляд.
Режиссером картины выступил Пол Фейг («Простая просьба»). Лента выйдет в российский прокат зимой, дистрибьютором станет кинокомпания «Вольга». Точная дата релиза пока не раскрывается.
Сидни Суини недавно снялась в байопике «Кристи». Он рассказывает о восхождении Кристи Мартин, ставшей самой известной американкой на боксерском ринге в 1990-х годах. Она выступала с 1989 по 2012 год и завоевала титул чемпионки мира в полусреднем весе в 2009 году. На Rotten Tomatoes картина получила 64% положительных рецензий, на Metacritic — 65 баллов из 100.
Аманда Сейфрид сыграла офицера полиции в мини-сериале «Long Bright River» («Алая река»). В центре сюжета — серия убийств, которая происходит в районе, который патрулирует героиня. Премьера состоялась в марте на Peacock.