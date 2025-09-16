Аманда Сейфрид и Сидни Суини в первом трейлере триллера «Горничная»

Uniqlo назначил Kaws первым художником — резидентом бренда
В Петербурге создали робота-экскурсовода с ИИ
Умерла актриса Мэрилин Ноулден из «Ангелов с грязными лицами», ставшая ребенком-звездой в 1930-х
Энтузиаст захостил сайт на чипе одноразового вейпа
Россиф Сазерленд в дублированном трейлере «Крипера» — нового хоррора Осгуда Перкинса
Треть россиян считают, что их могут тайно чипировать
Самым кассовым российским режиссером стал Дмитрий Дьяченко, создатель «Чебурашки»
В Китае курьер спас женщину из морозильной камеры и получил долю в ее компании
В России запустили тур для перевоспитания зумеров
Упоминания киностудии A24 в дейтинг-приложениях выросли на 65% за последний год
МТС и фонд «Система» открыли новый сезон стипендиальной программы для студентов
В московском фитнес-клубе откроется выставка о любви в стиле toycore. Художников зовут поучаствовать
Челябинская путешественница в одиночку прошла 2394 километра по Большой уральской тропе
Пол Мескал рассказал о подготовке к роли Пола Маккартни: «Он самый крутой человек на планете»
«Фантастическая четверка: Первые шаги» выйдет в «цифре» 23 сентября
В Москве активизировались клещи
Cosmoscow 2025: названы самые дорогие работы на арт-ярмарке
Исследование показало, что игра Zelda и мультфильмы студии Ghibli делают людей счастливее
Эрмитаж откроет новые центры-спутники: два в Южной Корее, один в Омане
В Москве стали угонять авто в 25 раз реже, чем 13 лет назад
В Шотландии прошел чемпионат про бросанию «блинчиков» в воду
Музыка Бетховена, Чайковского и Брамса прозвучит на фестивале ArsLonga в Москве
Российская премьера фильма Ричарда Линклейтера «Новая волна» состоится на фестивале «Маяк»
Трамп подал иск на 15 млрд против The New York Times
Студия Stereotactic отметит юбилей в баре «Стрелка» ― с диджей-сетами и лайвом от Гуляй Рванина
Вышла iOS 26. Apple предупредила о временном снижении производительности айфонов после ее установки
Трансляция «Эмми-2025» собрала 7,4 млн зрителей. Это лучший результат за четыре года
Кристин Милиоти не появится в «Бэтмене-2»

Аманда Сейфрид и Сидни Суини в первом трейлере триллера «Горничная»

Фото: Lionsgate

«Кинопоиск» представил первый трейлер «Горничной». Главные роли в триллере сыграли Сидни Суини и Аманда Сейфрид.

В основе сценария фильма, написанного Ребеккой Сонненшайн, роман Фриды МакФадден. По сюжету молодая девушка Милли устраивается домработницей в дом богатой пары — Нины и Эндрю Винчестер. Постепенно девушка понимает, что хозяева не такие безобидные, как кажутся на первый взгляд.

Видео: «Кинопоиск»

Режиссером картины выступил Пол Фейг («Простая просьба»). Лента выйдет в российский прокат зимой, дистрибьютором станет кинокомпания «Вольга». Точная дата релиза пока не раскрывается.

Сидни Суини недавно снялась в байопике «Кристи». Он рассказывает о восхождении Кристи Мартин, ставшей самой известной американкой на боксерском ринге в 1990-х годах. Она выступала с 1989 по 2012 год и завоевала титул чемпионки мира в полусреднем весе в 2009 году. На Rotten Tomatoes картина получила 64% положительных рецензий, на Metacritic — 65 баллов из 100.

Аманда Сейфрид сыграла офицера полиции в мини-сериале «Long Bright River» («Алая река»). В центре сюжета — серия убийств, которая происходит в районе, который патрулирует героиня. Премьера состоялась в марте на Peacock.

Расскажите друзьям