Аманда Сейфрид и Сидни Суини в первом трейлере триллера «Горничная»

Сидни Суини недавно снялась в байопике «Кристи». Он рассказывает о восхождении Кристи Мартин, ставшей самой известной американкой на боксерском ринге в 1990-х годах. Она выступала с 1989 по 2012 год и завоевала титул чемпионки мира в полусреднем весе в 2009 году. На Rotten Tomatoes картина получила 64% положительных рецензий, на Metacritic — 65 баллов из 100.