Энтузиаст захостил сайт на чипе одноразового вейпа

Инженер Богдан Ионеску разместил веб-сервер на микроконтроллере от одноразового вейпа. Он использовал чип Puya Py32, который изначально отвечал за дисплей и кнопки электронной сигареты. Об изобретении мужчина написал в личном блоге.
Интернет-трафик с микроконтроллера передавался через порт в компьютере. Ноутбук принимал данные от вейпа, превращал их в сетевые пакеты и направлял в локальную сеть.
Первые испытания прошли неудачно: веб-страницы загружались дольше 20 секунд, и больше половины сетевых пакетов терялось. Проблема оказалась в неоптимальном коде, который обрабатывал информацию по одному байту зараз. После доработки программы время загрузки страницы сократилось до 160 миллисекунд, а пинг — до 20 мс.
Для работы всего комплекса используется 20 из 24 килобайт памяти устройства. Ее не хватит для размещения сложных сайтов, зато достаточно для хранения статичных страниц — например, статьи в блоге. На устройстве, созданном Ионеску, работает не просто страница, но и API, показывающий количество посещений и ID чипа.
Недавно программист Джошуа Фонсека тоже провел необычный эксперимент. Он подключил ИИ к игре Animal Crossing. Промпт заставил виртуальных жителей осознать несправедливость долговой системы енота Тома Нука (владельца магазина и главного кредитора) и организовать против него восстание. Затем инженер интегрировал в игру ленту мировых новостей и наделил персонажей общей памятью. Жители деревни принялись обсуждать современную американскую политику.