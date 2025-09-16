Треть россиян считают, что их могут тайно чипировать

Uniqlo назначил Kaws первым художником — резидентом бренда
15-летний Оуэн Купер перед церемонией «Эмми» получил в подарок от Джейка Джилленхола утку на «удачу»
Эль Фэннинг о роли Эффи: «Она лучшая героиня, но я чувствую давление. Это словно играть Боба Дилана»
В Петербурге создали робота-экскурсовода с ИИ
Умерла актриса Мэрилин Ноулден из «Ангелов с грязными лицами», ставшая ребенком-звездой в 1930-х
Аманда Сейфрид и Сидни Суини в первом трейлере триллера «Горничная»
Энтузиаст захостил сайт на чипе одноразового вейпа
Россиф Сазерленд в дублированном трейлере «Крипера» — нового хоррора Осгуда Перкинса
Самым кассовым российским режиссером стал Дмитрий Дьяченко, создатель «Чебурашки»
В Китае курьер спас женщину из морозильной камеры и получил долю в ее компании
В России запустили тур для перевоспитания зумеров
Упоминания киностудии A24 в дейтинг-приложениях выросли на 65% за последний год
МТС и фонд «Система» открыли новый сезон стипендиальной программы для студентов
В московском фитнес-клубе откроется выставка о любви в стиле toycore. Художников зовут поучаствовать
Челябинская путешественница в одиночку прошла 2394 километра по Большой уральской тропе
Пол Мескал рассказал о подготовке к роли Пола Маккартни: «Он самый крутой человек на планете»
«Фантастическая четверка: Первые шаги» выйдет в «цифре» 23 сентября
В Москве активизировались клещи
Cosmoscow 2025: названы самые дорогие работы на арт-ярмарке
Исследование показало, что игра Zelda и мультфильмы студии Ghibli делают людей счастливее
Эрмитаж откроет новые центры-спутники: два в Южной Корее, один в Омане
В Москве стали угонять авто в 25 раз реже, чем 13 лет назад
В Шотландии прошел чемпионат про бросанию «блинчиков» в воду
Музыка Бетховена, Чайковского и Брамса прозвучит на фестивале ArsLonga в Москве
Российская премьера фильма Ричарда Линклейтера «Новая волна» состоится на фестивале «Маяк»
Трамп подал иск на 15 млрд против The New York Times
Студия Stereotactic отметит юбилей в баре «Стрелка» ― с диджей-сетами и лайвом от Гуляй Рванина
Вышла iOS 26. Apple предупредила о временном снижении производительности айфонов после ее установки

Треть россиян считают, что их могут тайно чипировать

Фото: «Бесогон ТВ»

Почти каждый третий житель России (29%) думает, что его могут чипировать без его ведома. Об этом говорится в опросе ВЦИОМа. 

Реже всего в возможность тайного чипирования верят зумеры (18%), чаще всего ― люди от 44 до 57 лет (35%). По мнению социологов, представители старшего поколения могут чаще верить в эту практику из-за «технонастороженности».

За последние пять лет доля тех, кто допускает тайное чипирование, сократилась в России почти в 1,5 раза. В пандемийном 2020 году такие люди составляли 41% населения. 

ВЦИОМ отмечает, что подавляющее большинство россиян осведомлено о чипировании, но, как и пять лет назад, знания по этой теме носят преимущественно поверхностный характер и часто имеют мало общего с реальностью. 

Во время пандемии коронавируса стала популярна конспирологическая теория о том, что Билл Гейтс собирается чипировать человечество. В России о планах миллиардера чипировать людей рассказывал в своей программе «БесогонТВ» Никита Михалков.

Расскажите друзьям