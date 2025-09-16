Треть россиян считают, что их могут тайно чипировать

Почти каждый третий житель России (29%) думает, что его могут чипировать без его ведома. Об этом говорится в опросе ВЦИОМа.
Реже всего в возможность тайного чипирования верят зумеры (18%), чаще всего ― люди от 44 до 57 лет (35%). По мнению социологов, представители старшего поколения могут чаще верить в эту практику из-за «технонастороженности».
За последние пять лет доля тех, кто допускает тайное чипирование, сократилась в России почти в 1,5 раза. В пандемийном 2020 году такие люди составляли 41% населения.
ВЦИОМ отмечает, что подавляющее большинство россиян осведомлено о чипировании, но, как и пять лет назад, знания по этой теме носят преимущественно поверхностный характер и часто имеют мало общего с реальностью.
Во время пандемии коронавируса стала популярна конспирологическая теория о том, что Билл Гейтс собирается чипировать человечество. В России о планах миллиардера чипировать людей рассказывал в своей программе «БесогонТВ» Никита Михалков.