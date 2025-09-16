«Атмосфера кино» и Arna Media представили новый дублированный трейлер фильма «Крипер» Осгуда Перкинса. Картина выйдет в российский прокат 4 декабря.
В центре сюжета ― Малкольм и Лиз, которые решают провести в уединенной хижине романтические выходные по случаю годовщины. Сославшись на неотложные дела, Малкольм внезапно уезжает. Лиз остается один на один с огромным домом, из которого никак нельзя сбежать. И с каждой минутой находиться в нем становится все опаснее. Если Лиз не разгадает тайну поместья, то останется там навечно.
«Это не только хоррор о сверхъестественном, но еще и метафора отношений. В фильме заложена идея трансформации любви — от чувства, которое поначалу воодушевляет, до страха за жизнь и будущее. Именно это ощущение — как легко даже с самым близким человеком почувствовать себя чужим и понять, что ты не всегда знаешь того, кого полюбил, — и становится главным источником ужаса в фильме», ― поделился режиссер Осгуд Перкинс.
В разговоре с IndieWire ранее режиссер признался, что «Крипер» продолжает его «отстраненный» взгляд на хоррор: если «Собиратель душ» был «поп-версией» жанра, а «Обезьяна» — комедией о смерти, то «Крипер» — «размышление об отношениях».
В главных ролях в ленте снялись Татьяна Маслани («Темное дитя») и Россиф Сазерленд («В чужой шкуре»). Сценарий фильма написал Ник Лепард («Хищные твари»), продюсерами выступили Крис Фергюсон и Джесси Сават из Oddfellows.