«Это не только хоррор о сверхъестественном, но еще и метафора отношений. В фильме заложена идея трансформации любви — от чувства, которое поначалу воодушевляет, до страха за жизнь и будущее. Именно это ощущение — как легко даже с самым близким человеком почувствовать себя чужим и понять, что ты не всегда знаешь того, кого полюбил, — и становится главным источником ужаса в фильме», ― поделился режиссер Осгуд Перкинс.