Самым кассовым российским режиссером стал Дмитрий Дьяченко, создатель «Чебурашки»

Самым кассовым режиссером современной России оказался Дмитрий Дьяченко, работавший над «Чебурашкой» и франшизой «Последний богатырь». Исследование провел «Т—Ж», в ходе анализа учитывались картины, вышедшие в прокат в 2004 году и позже. Кассовые сборы пересчитали с учетом инфляции.
Суммарные сборы картин Дмитрия Дьяченко достигли 26,2 млрд рублей. Значительную часть этой суммы — 8,55 млрд в ценах 2025 года — принес ему «Чебурашка». Всего с 2008 года режиссер выпустил 14 фильмов, в том числе серию «Последний богатырь», фильмы «О чем говорят мужчины», «День радио» и «Кухня в Париже».
Вторую строчку рейтинга занял Тимур Бекмамбетов, чьи картины собрали 17,2 млрд рублей. Среди его работ — экранизации «Дозоров», картины «Особо опасен», «Бен-Гур», «Девятаев». Третьим с результатом 14,1 млрд рублей стал Клим Шипенко, режиссер фильмов «Салют-7», «Вызов», «Текст» и дилогии «Холоп».
На четвертом месте расположился Дмитрий Киселев, чьи проекты заработали в прокате 13,8 млрд рублей. Причем 72% этой суммы принесли ему 5 фильмов из новогодней франшизы «Елки». Замыкает пятерку лидеров Федор Бондарчук с общими сборами в 13 млрд рублей. Наиболее успешными в его карьере стали военные драмы «9 рота» и «Сталинград» и две части «Обитаемого острова».