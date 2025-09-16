Самым кассовым российским режиссером стал Дмитрий Дьяченко, создатель «Чебурашки»

Uniqlo назначил Kaws первым художником — резидентом бренда
В Петербурге создали робота-экскурсовода с ИИ
Умерла актриса Мэрилин Ноулден из «Ангелов с грязными лицами», ставшая ребенком-звездой в 1930-х
Аманда Сейфрид и Сидни Суини в первом трейлере триллера «Горничная»
Энтузиаст захостил сайт на чипе одноразового вейпа
Россиф Сазерленд в дублированном трейлере «Крипера» — нового хоррора Осгуда Перкинса
Треть россиян считают, что их могут тайно чипировать
В Китае курьер спас женщину из морозильной камеры и получил долю в ее компании
В России запустили тур для перевоспитания зумеров
Упоминания киностудии A24 в дейтинг-приложениях выросли на 65% за последний год
МТС и фонд «Система» открыли новый сезон стипендиальной программы для студентов
В московском фитнес-клубе откроется выставка о любви в стиле toycore. Художников зовут поучаствовать
Челябинская путешественница в одиночку прошла 2394 километра по Большой уральской тропе
Пол Мескал рассказал о подготовке к роли Пола Маккартни: «Он самый крутой человек на планете»
«Фантастическая четверка: Первые шаги» выйдет в «цифре» 23 сентября
В Москве активизировались клещи
Cosmoscow 2025: названы самые дорогие работы на арт-ярмарке
Исследование показало, что игра Zelda и мультфильмы студии Ghibli делают людей счастливее
Эрмитаж откроет новые центры-спутники: два в Южной Корее, один в Омане
В Москве стали угонять авто в 25 раз реже, чем 13 лет назад
В Шотландии прошел чемпионат про бросанию «блинчиков» в воду
Музыка Бетховена, Чайковского и Брамса прозвучит на фестивале ArsLonga в Москве
Российская премьера фильма Ричарда Линклейтера «Новая волна» состоится на фестивале «Маяк»
Трамп подал иск на 15 млрд против The New York Times
Студия Stereotactic отметит юбилей в баре «Стрелка» ― с диджей-сетами и лайвом от Гуляй Рванина
Вышла iOS 26. Apple предупредила о временном снижении производительности айфонов после ее установки
Трансляция «Эмми-2025» собрала 7,4 млн зрителей. Это лучший результат за четыре года
Кристин Милиоти не появится в «Бэтмене-2»

Самым кассовым российским режиссером стал Дмитрий Дьяченко, создатель «Чебурашки»

Иллюстрация: START

Самым кассовым режиссером современной России оказался Дмитрий Дьяченко, работавший над «Чебурашкой» и франшизой «Последний богатырь». Исследование провел «Т—Ж», в ходе анализа учитывались картины, вышедшие в прокат в 2004 году и позже. Кассовые сборы пересчитали с учетом инфляции.

Суммарные сборы картин Дмитрия Дьяченко достигли 26,2 млрд рублей. Значительную часть этой суммы — 8,55 млрд в ценах 2025 года — принес ему «Чебурашка». Всего с 2008 года режиссер выпустил 14 фильмов, в том числе серию «Последний богатырь», фильмы «О чем говорят мужчины», «День радио» и «Кухня в Париже».

Вторую строчку рейтинга занял Тимур Бекмамбетов, чьи картины собрали 17,2 млрд рублей. Среди его работ — экранизации «Дозоров», картины «Особо опасен», «Бен-Гур», «Девятаев». Третьим с результатом 14,1 млрд рублей стал Клим Шипенко, режиссер фильмов «Салют-7», «Вызов», «Текст» и дилогии «Холоп».

На четвертом месте расположился Дмитрий Киселев, чьи проекты заработали в прокате 13,8 млрд рублей. Причем 72% этой суммы принесли ему 5 фильмов из новогодней франшизы «Елки». Замыкает пятерку лидеров Федор Бондарчук с общими сборами в 13 млрд рублей. Наиболее успешными в его карьере стали военные драмы «9 рота» и «Сталинград» и две части «Обитаемого острова».

