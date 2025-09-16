Самым кассовым российским режиссером стал Дмитрий Дьяченко, создатель «Чебурашки»

Суммарные сборы картин Дмитрия Дьяченко достигли 26,2 млрд рублей. Значительную часть этой суммы — 8,55 млрд в ценах 2025 года — принес ему «Чебурашка». Всего с 2008 года режиссер выпустил 14 фильмов, в том числе серию «Последний богатырь», фильмы «О чем говорят мужчины», «День радио» и «Кухня в Париже».