В Китае курьер спас женщину из морозильной камеры и получил долю в ее компании

В отчаянии Чэнь начала стучать по двери тяжелой коробкой с пельменями, но вскоре устала и продолжила звать на помощь. Ее крики услышал курьер Лю Сюй и помог женщине выбраться. К этому времени китаянка находилась в камере 20 минут. Ей потребовалось два часа, чтобы прийти в себя. Чэнь призналась, что больше всего переживала за детей: один учится в средней школе, а другому всего пять лет.