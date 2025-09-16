В Китае курьер спас женщину из морозильной камеры и получил долю в ее компании

В Китае курьер услышал крики о помощи и спас женщину, которая случайно оказалась в морозильной камере. О случае пишет China Morning Post.
Женщина по фамилии Чэнь из провинции Хунань — владелица логистической компании. Вечером 31 августа она в одиночку перекладывала продукты в холодильник.
По инструкции, этим должны заниматься как минимум два сотрудника, потому что морозильная камера оборудована несколькими дверями. При этом внутренняя дверь открывается только снаружи. Когда китаянка закончила сортировку овощей и мяса, дверь захлопнулась. Резервный переключатель оказался сломан.
Чэнь была легко одета и не взяла с собой телефон. Внутри было минус 20 градусов. В панике бизнесвумен начала кричать, но ее не слышали, поскольку склад находится в труднодоступном месте.
В отчаянии Чэнь начала стучать по двери тяжелой коробкой с пельменями, но вскоре устала и продолжила звать на помощь. Ее крики услышал курьер Лю Сюй и помог женщине выбраться. К этому времени китаянка находилась в камере 20 минут. Ей потребовалось два часа, чтобы прийти в себя. Чэнь призналась, что больше всего переживала за детей: один учится в средней школе, а другому всего пять лет.
Позже Чэнь поблагодарила Лю, вручив ему красный вымпел, цветы, еду и деньги. Она также предложила курьеру долю в своей компании. «Я бы наверняка замерзла насмерть, если бы меня никто не услышал», — сказала Чэнь.