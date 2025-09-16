Упоминания киностудии A24 в дейтинг-приложениях выросли на 65% за последний год

Среди грядущих релизов A24 в России — черная комедия с Роуз Берн «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула», премьера которой запланирована на 20 ноября. В ней ухаживающая за болеющей дочерью героиня Роуз Берн попадает в ужасающий круговорот материнства. 18 декабря в кинотеатрах появится драмеди «Вечность» с Элизабет Олсен». Режиссером картины выступил Дэвид Фрейн («Третья волна зомби»), а ее мировая премьера состоялась недавно на кинофестивале в Торонто.