Упоминания киностудии A24 в дейтинг-приложениях выросли на 65% за последний год

Uniqlo назначил Kaws первым художником — резидентом бренда
МТС и фонд «Система» открыли новый сезон стипендиальной программы для студентов
В московском фитнес-клубе откроется выставка о любви в стиле toycore. Художников зовут поучаствовать
Челябинская путешественница в одиночку прошла 2394 километра по Большой уральской тропе
Пол Мескал рассказал о подготовке к роли Пола Маккартни: «Он самый крутой человек на планете»
«Фантастическая четверка: Первые шаги» выйдет в «цифре» 23 сентября
В Москве активизировались клещи
Cosmoscow 2025: названы самые дорогие работы на арт-ярмарке
Исследование показало, что игра Zelda и мультфильмы студии Ghibli делают людей счастливее
Эрмитаж откроет новые центры-спутники: два в Южной Корее, один в Омане
В Москве стали угонять авто в 25 раз реже, чем 13 лет назад
В Шотландии прошел чемпионат про бросанию «блинчиков» в воду
Музыка Бетховена, Чайковского и Брамса прозвучит на фестивале ArsLonga в Москве
Российская премьера фильма Ричарда Линклейтера «Новая волна» состоится на фестивале «Маяк»
Трамп подал иск на 15 млрд против The New York Times
Студия Stereotactic отметит юбилей в баре «Стрелка» ― с диджей-сетами и лайвом от Гуляй Рванина
Вышла iOS 26. Apple предупредила о временном снижении производительности айфонов после ее установки
Трансляция «Эмми-2025» собрала 7,4 млн зрителей. Это лучший результат за четыре года
Кристин Милиоти не появится в «Бэтмене-2»
Lil Nas X проходит лечение после ареста
Сабрина Карпентер, Джастин Бибер и Karol G: объявлены хедлайнеры Coachella 2026
Netflix показал тизер сериала «Зверь во мне» с Клэр Дейнс и Мэттью Ризом
Эд Харрис сыграет в сериале Marvel «Чудо-человек»
Мицки показала трейлер концертного фильма
Третий сезон «Дома Дракона» выйдет в начале лета 2026 года, «Рыцарь Семи королевств» — уже в январе
Испания возобновила прием заявлений на визы в Москве
Айк Баринхольц не будет встречаться с Илоном Маском перед тем, как сыграет его в фильме
Третий сезон «Эйфории» начнет выходить весной 2026 года

Упоминания киностудии A24 в дейтинг-приложениях выросли на 65% за последний год

Фото: A24

Упоминания кинокомпании A24 в анкетах приложения для знакомств Feeld выросли на 65% за последние 12 месяцев, сообщает The Guardian.

Чаще всего про студию пишут в профиле мужчины 26–30 лет. Частота упоминаний не имеет географических границ.

Представители Feeld рассказали, что A24 стала «всемирным символом edgy, но при этом популярного развлечения». The Guardian назвало наблюдаемое явление «эффектом „Материалистки“».

Кинокомпания A24 известна по хоррорам «Солнцестояние» «Еретик», «Пэрл» и «Реинкарнация», мелодрамам «Материалистка» и «Прошлые жизни». Студия также выпустила на экраны оскароносные «Все, везде и сразу», «Лунный свет» и другие картины.  

Среди грядущих релизов A24 в России — черная комедия с Роуз Берн «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула», премьера которой запланирована на 20 ноября. В ней ухаживающая за болеющей дочерью героиня Роуз Берн попадает в ужасающий круговорот материнства. 18 декабря в кинотеатрах появится драмеди «Вечность» с Элизабет Олсен». Режиссером картины выступил Дэвид Фрейн («Третья волна зомби»), а ее мировая премьера состоялась недавно на кинофестивале в Торонто.

Уже в 2026 году 15 января состоится премьера картины «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе в главной роли. Он сыграет амбициозного игрока в настольный теннис Марти Маузера, чей образ вдохновлен историей реального теннисиста Марти Рейсмана, одного из самых титулованных игроков в настольный теннис.

