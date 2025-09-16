Упоминания киностудии A24 в дейтинг-приложениях выросли на 65% за последний год

Упоминания кинокомпании A24 в анкетах приложения для знакомств Feeld выросли на 65% за последние 12 месяцев, сообщает The Guardian.
Чаще всего про студию пишут в профиле мужчины 26–30 лет. Частота упоминаний не имеет географических границ.
Представители Feeld рассказали, что A24 стала «всемирным символом edgy, но при этом популярного развлечения». The Guardian назвало наблюдаемое явление «эффектом „Материалистки“».
Кинокомпания A24 известна по хоррорам «Солнцестояние» «Еретик», «Пэрл» и «Реинкарнация», мелодрамам «Материалистка» и «Прошлые жизни». Студия также выпустила на экраны оскароносные «Все, везде и сразу», «Лунный свет» и другие картины.
Среди грядущих релизов A24 в России — черная комедия с Роуз Берн «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула», премьера которой запланирована на 20 ноября. В ней ухаживающая за болеющей дочерью героиня Роуз Берн попадает в ужасающий круговорот материнства. 18 декабря в кинотеатрах появится драмеди «Вечность» с Элизабет Олсен». Режиссером картины выступил Дэвид Фрейн («Третья волна зомби»), а ее мировая премьера состоялась недавно на кинофестивале в Торонто.
Уже в 2026 году 15 января состоится премьера картины «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе в главной роли. Он сыграет амбициозного игрока в настольный теннис Марти Маузера, чей образ вдохновлен историей реального теннисиста Марти Рейсмана, одного из самых титулованных игроков в настольный теннис.