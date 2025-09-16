В России запустили тур для перевоспитания зумеров

Onlinetours запустил новый продукт ― «Тур для зумера». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса бронирования туров.
Компания предлагает родителям отправить своих детей в возрасте 14-25 лет на перевоспитание в подмосковную деревню Бабенки. Там молодежи обещают привить любовь к физическому труду и показать, каким был мир до Интернета.
Стоимость тура ― 19 тыс. рублей. В эту цену входит семидневное проживание и трехразовое питание, составленное местными бабушками из продуктов с их огородов.
Участников тура ждет подъем в 6 утра, колка дров, инструктаж по пользованию колодцем, обучение смене лампочек и чистке овощей, работа в огороде. Из развлечений ― прогулки по лесу и исследование звездного неба.
Первый «Тур для зумера» состоится в 2026 году. Сейчас компания собирает заявки среди родителей. Чтобы зумеры не испугались перед поездкой, команда Onlinetours составила ознакомительный сайт на их сленге.