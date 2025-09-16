Челябинская путешественница в одиночку прошла 2394 километра по Большой уральской тропе

Uniqlo назначил Kaws первым художником — резидентом бренда
В России запустили тур для перевоспитания зумеров
Упоминания киностудии A24 в дейтинг-приложениях выросли на 65% за последний год
МТС и фонд «Система» открыли новый сезон стипендиальной программы для студентов
В московском фитнес-клубе откроется выставка о любви в стиле toycore. Художников зовут поучаствовать
Пол Мескал рассказал о подготовке к роли Пола Маккартни: «Он самый крутой человек на планете»
«Фантастическая четверка: Первые шаги» выйдет в «цифре» 23 сентября
В Москве активизировались клещи
Cosmoscow 2025: названы самые дорогие работы на арт-ярмарке
Исследование показало, что игра Zelda и мультфильмы студии Ghibli делают людей счастливее
Эрмитаж откроет новые центры-спутники: два в Южной Корее, один в Омане
В Москве стали угонять авто в 25 раз реже, чем 13 лет назад
В Шотландии прошел чемпионат про бросанию «блинчиков» в воду
Музыка Бетховена, Чайковского и Брамса прозвучит на фестивале ArsLonga в Москве
Российская премьера фильма Ричарда Линклейтера «Новая волна» состоится на фестивале «Маяк»
Трамп подал иск на 15 млрд против The New York Times
Студия Stereotactic отметит юбилей в баре «Стрелка» ― с диджей-сетами и лайвом от Гуляй Рванина
Вышла iOS 26. Apple предупредила о временном снижении производительности айфонов после ее установки
Трансляция «Эмми-2025» собрала 7,4 млн зрителей. Это лучший результат за четыре года
Кристин Милиоти не появится в «Бэтмене-2»
Lil Nas X проходит лечение после ареста
Сабрина Карпентер, Джастин Бибер и Karol G: объявлены хедлайнеры Coachella 2026
Netflix показал тизер сериала «Зверь во мне» с Клэр Дейнс и Мэттью Ризом
Эд Харрис сыграет в сериале Marvel «Чудо-человек»
Мицки показала трейлер концертного фильма
Третий сезон «Дома Дракона» выйдет в начале лета 2026 года, «Рыцарь Семи королевств» — уже в январе
Испания возобновила прием заявлений на визы в Москве
Айк Баринхольц не будет встречаться с Илоном Маском перед тем, как сыграет его в фильме

Челябинская путешественница в одиночку прошла 2394 километра по Большой уральской тропе

Фото: t.me/otkroy_m

Путешественница из Челябинской области Оксана Лыткина завершила масштабное путешествие по Большой уральской тропе. За 120 дней многодетная мать в одиночку прошла 2394 километра — от Орска до перевала Дятлова. Об этом сообщает пресс-служба горного маршрута.

Путь Оксаны продолжался с 15 мая, с собой у нее был лишь 15-килограммовый рюкзак со всем необходимым. Женщине пришлось преодолеть 38 бродов, взобраться на 20 гор высотой более 1000 метров. Ее рекордный дневной переход составил 39 километров. Путешественница сделала множество заметок, с помощью которых в будущем планирует улучшить маршрут и сделать его более безопасным.

«Я дошла, дошла. Долго сидела, плакала, потому что сама не верила. До сих пор, когда начинаю говорить, у меня ком в горле. Не верю, что все это закончилось. Осознание еще не пришло. У меня такое чувство, что я только вышла на маршрут, не верится, что уже осень», — призналась Лыткина.

Большая уральская тропа (БУТ) проходит через несколько регионов, включая Пермский край, Свердловскую, Челябинскую и Оренбургскую области, а также Башкортостан. Пешеходная часть тропы превышает 2300 километров, а другие типы маршрутов еще длиннее, что делает БУТ самым протяженным горным маршрутом России.

1/3
t.me/otkroy_m
2/3
t.me/otkroy_m
3/3
t.me/otkroy_m
Расскажите друзьям