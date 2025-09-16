Челябинская путешественница в одиночку прошла 2394 километра по Большой уральской тропе

Путешественница из Челябинской области Оксана Лыткина завершила масштабное путешествие по Большой уральской тропе. За 120 дней многодетная мать в одиночку прошла 2394 километра — от Орска до перевала Дятлова. Об этом сообщает пресс-служба горного маршрута.
Путь Оксаны продолжался с 15 мая, с собой у нее был лишь 15-килограммовый рюкзак со всем необходимым. Женщине пришлось преодолеть 38 бродов, взобраться на 20 гор высотой более 1000 метров. Ее рекордный дневной переход составил 39 километров. Путешественница сделала множество заметок, с помощью которых в будущем планирует улучшить маршрут и сделать его более безопасным.
«Я дошла, дошла. Долго сидела, плакала, потому что сама не верила. До сих пор, когда начинаю говорить, у меня ком в горле. Не верю, что все это закончилось. Осознание еще не пришло. У меня такое чувство, что я только вышла на маршрут, не верится, что уже осень», — призналась Лыткина.
Большая уральская тропа (БУТ) проходит через несколько регионов, включая Пермский край, Свердловскую, Челябинскую и Оренбургскую области, а также Башкортостан. Пешеходная часть тропы превышает 2300 километров, а другие типы маршрутов еще длиннее, что делает БУТ самым протяженным горным маршрутом России.