В московском фитнес-клубе откроется выставка о любви в стиле toycore. Художников зовут поучаствовать

Фитнес-клуб Kometa Black объявил опен-кол для художников со всей России. Лучшие работы станут частью выставки «И побеждает любовь», тема которой ― сила любви.
Выставка будет вдохновлена эстетикой toycore и откроется в клубе Kometa Black в конце октября. Курирует проект Като Бородина.
К участию приглашают художников, работающих в разных видах искусства: живописи, графике, скульптуре, фотографии, инсталляции, цифровом искусстве и других. Подать заявку можно до 20 сентября.
Цель проекта — поддержка молодых художников и открытие новых имен в современном искусстве. Победителей ждет пиар-поддержка, внимание арт-экспертов и медиа, а также спецприз ― абонемент Kometa Black.
В прошлом году фитнес-клуб устроил аналогичный проект ― «Заветное». Выставка собрала более 500 гостей и превратила пространство клуба в арт-площадку.