«Фантастическая четверка: Первые шаги» выйдет в «цифре» 23 сентября

Ранее Ванесса Кирби призналась, что слишком глубоко погрузилась в изучение квантовой физики перед съемками. Ее персонаж — Сью Шторм — обладает способностями манипулировать световыми волнами, которые позволяют Сью оставаться невидимой. «Кажется, я задолбала всех на съемочной площадке во время подготовки к роли Сью — так увлеклась квантовой физикой. Даже грустно, как сильно я в нее погрузилась. Я могла бы с легкостью поболтать о частоте клеточных колебаний», — шутила Кирби.