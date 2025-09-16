«Фантастическая четверка: Первые шаги» выйдет в «цифре» 23 сентября

Uniqlo назначил Kaws первым художником — резидентом бренда
В России запустили тур для перевоспитания зумеров
Упоминания киностудии A24 в дейтинг-приложениях выросли на 65% за последний год
МТС и фонд «Система» открыли новый сезон стипендиальной программы для студентов
В московском фитнес-клубе откроется выставка о любви в стиле toycore. Художников зовут поучаствовать
Челябинская путешественница в одиночку прошла 2394 километра по Большой уральской тропе
Пол Мескал рассказал о подготовке к роли Пола Маккартни: «Он самый крутой человек на планете»
В Москве активизировались клещи
Cosmoscow 2025: названы самые дорогие работы на арт-ярмарке
Исследование показало, что игра Zelda и мультфильмы студии Ghibli делают людей счастливее
Эрмитаж откроет новые центры-спутники: два в Южной Корее, один в Омане
В Москве стали угонять авто в 25 раз реже, чем 13 лет назад
В Шотландии прошел чемпионат про бросанию «блинчиков» в воду
Музыка Бетховена, Чайковского и Брамса прозвучит на фестивале ArsLonga в Москве
Российская премьера фильма Ричарда Линклейтера «Новая волна» состоится на фестивале «Маяк»
Трамп подал иск на 15 млрд против The New York Times
Студия Stereotactic отметит юбилей в баре «Стрелка» ― с диджей-сетами и лайвом от Гуляй Рванина
Вышла iOS 26. Apple предупредила о временном снижении производительности айфонов после ее установки
Трансляция «Эмми-2025» собрала 7,4 млн зрителей. Это лучший результат за четыре года
Кристин Милиоти не появится в «Бэтмене-2»
Lil Nas X проходит лечение после ареста
Сабрина Карпентер, Джастин Бибер и Karol G: объявлены хедлайнеры Coachella 2026
Netflix показал тизер сериала «Зверь во мне» с Клэр Дейнс и Мэттью Ризом
Эд Харрис сыграет в сериале Marvel «Чудо-человек»
Мицки показала трейлер концертного фильма
Третий сезон «Дома Дракона» выйдет в начале лета 2026 года, «Рыцарь Семи королевств» — уже в январе
Испания возобновила прием заявлений на визы в Москве
Айк Баринхольц не будет встречаться с Илоном Маском перед тем, как сыграет его в фильме

«Фантастическая четверка: Первые шаги» выйдет в «цифре» 23 сентября

Фото: Marvel Studios

Фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги» с Педро Паскалем выйдет на цифровых площадках 23 сентября. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Премьера ленты состоялась 25 июля. Картина рассказывает о Фантастической четверке — команде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. По сюжету Рид Ричардс, Бен Гримм, Сью Сторм и ее брат Джонни должны защитить Землю от космического бога Галактуса и его спутницы Серебряного Серфера.

Видео: Marvel Entertainment/YouTube

Роль Рида Ричардса (он же Мистер Фантастик) в картине исполнил Педро Паскаль, Сью Шторм  — Ванесса Кирби, Бена Гримма — Эбон Мосс-Бахрах, а Джонни — Джозеф Куинн. Антагонистами в фильме выступили Галактус, роль которого исполнил Ральф Айнесон, и Серебряный Серфер, которую сыграла Джулия Гарнер.

Ранее Ванесса Кирби призналась, что слишком глубоко погрузилась в изучение квантовой физики перед съемками. Ее персонаж — Сью Шторм — обладает способностями манипулировать световыми волнами, которые позволяют Сью оставаться невидимой. «Кажется, я задолбала всех на съемочной площадке во время подготовки к роли Сью — так увлеклась квантовой физикой. Даже грустно, как сильно я в нее погрузилась. Я могла бы с легкостью поболтать о частоте клеточных колебаний», — шутила Кирби.

Впервые «Фантастическая четверка» появилась на большом экране в картине Тима Стори 2005 года. Несмотря на прохладный прием критиков, фильм собрал хорошую кассу и получил сиквел в 2007 году. Позже супергеройская команда получила перезапуск в ленте Джоша Транка 2015 года с Майлсом Теллером, Кейт Марой, Майклом Б.Джорданом и Джейми Беллом.

