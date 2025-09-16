«Фантастическая четверка: Первые шаги» выйдет в «цифре» 23 сентября

Фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги» с Педро Паскалем выйдет на цифровых площадках 23 сентября. Об этом сообщает Entertainment Weekly.
Премьера ленты состоялась 25 июля. Картина рассказывает о Фантастической четверке — команде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями. По сюжету Рид Ричардс, Бен Гримм, Сью Сторм и ее брат Джонни должны защитить Землю от космического бога Галактуса и его спутницы Серебряного Серфера.
Роль Рида Ричардса (он же Мистер Фантастик) в картине исполнил Педро Паскаль, Сью Шторм — Ванесса Кирби, Бена Гримма — Эбон Мосс-Бахрах, а Джонни — Джозеф Куинн. Антагонистами в фильме выступили Галактус, роль которого исполнил Ральф Айнесон, и Серебряный Серфер, которую сыграла Джулия Гарнер.
Ранее Ванесса Кирби призналась, что слишком глубоко погрузилась в изучение квантовой физики перед съемками. Ее персонаж — Сью Шторм — обладает способностями манипулировать световыми волнами, которые позволяют Сью оставаться невидимой. «Кажется, я задолбала всех на съемочной площадке во время подготовки к роли Сью — так увлеклась квантовой физикой. Даже грустно, как сильно я в нее погрузилась. Я могла бы с легкостью поболтать о частоте клеточных колебаний», — шутила Кирби.
Впервые «Фантастическая четверка» появилась на большом экране в картине Тима Стори 2005 года. Несмотря на прохладный прием критиков, фильм собрал хорошую кассу и получил сиквел в 2007 году. Позже супергеройская команда получила перезапуск в ленте Джоша Транка 2015 года с Майлсом Теллером, Кейт Марой, Майклом Б.Джорданом и Джейми Беллом.