В Москве активизировались клещи

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Из-за прохлады и высокой влажности в Москве активизировались клещи. Об этом сообщил РБК Азамат Кунафин, который возглавляет отдел мониторинга биоразнообразия в столичном Департаменте природопользования.

Он пояснил, что в период летнего зноя паразиты не активны, а самое благоприятное для них время наступает осенью. Клещи будут активны до наступления длительных заморозков.

«До тех пор пока температура не опустится ниже +5 градусов, членистоногие продолжают искать добычу: прохладная, влажная погода сентября и октября — идеальные условия для их второй волны активности», ― отметил специалист. 

Он призвал носить одежду с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами, надевать головной убор, заправлять штаны в высокую обувь и осматривать себя на наличие клещей после прогулки. Защититься поможет и обработка одежды репеллентом. 

Как отмечает РБК, иксодовые клещи ― самый распространенный вид ― активизируются дважды в год: с апреля по май и с августа по сентябрь. Инфицированные паразиты могут заразить человека вирусным энцефалитом или болезнью Лайма. Симптомы заражения: повышенная температура, головная боль, боли в мышцах и суставах, изменение цвета кожи в месте укуса.

