Cosmoscow 2025: названы самые дорогие работы на арт-ярмарке

Организаторы Cosmoscow поделились с «Афишей Daily» итогами работы международной ярмарки. В этом году событие посетили более 55 тыс. человек.
В экспозиционном пространстве были представлены 97 галерей, 100 галерейных и 20 партнерских стендов, специальные проекты «Индия: как дух обретает материю» и «Персидская секция», 12 некоммерческих культурных проектов. Лучшим стендом Cosmoscow 2025 выбрали стенд галереи Futuro, на котором показали моностенд с работами Леонида Костина.
В число самых дорогих проданных на ярмарке работ вошли: зеркальный лонгборд «Mirage» Григория Орехова за 5 млн рублей (A—s—t—r—a); работа Александры Пацаманюк «Aeterna renascentia» (Deep List) за 5 млн рублей; живопись Керима Рагимова «Человеческий проект Эпизод #79» за 4 900 000 рублей (Галерея Марины Гисич); гобелен ручной работы авторства Ольги Солдатовой «Над Москвой» за 2 500 000 рублей (Atelier Choutko); работа «Этот год самый важный» Натальи Таранцовой за 2 500 000 рублей (A-House).
Были также проданы: серия масок «Неуязвимость хрупкости. Маски Венер. Стекло» Аннушки Броше за 1 755 000 рублей (Elohovskiy Gallery); работа Натальи Макаровой «Триединство» за 1 500 000 рублей («Палаты»), скульптура «Знак дыхания» авторства Димы Филиппова за 1 425 000 рублей (Anna Nova) и панно «Water and Sand» за 1 млн рублей (3L Gallery).
Кроме того, покупатели приобрели тиражные работы Алины Глазун из серии «Глазуны» за 60 000 рублей (ArtTube Editions), тиражную работу Никиты Алексеева «Прибрежные разговоры III» за 100 000 рублей (Set Projects); работу Александра Мортаева из серии «Лес (лист 1)» за 350 000 рублей (Сообщество современных сибирских художников); объект «Инфосплетение» Аристарха Чернышева за 350 000 рублей («Сабстанция»); жаккардовый гобелен Игоря Гуровича за 100 000 рублей (HSE Art Gallery). Ярмарка на территории «Тимирязев центра» завершена, но 13-й выпуск Cosmoscow продолжается на онлайн-платформе TEO до 30 сентября.