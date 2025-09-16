Cosmoscow 2025: названы самые дорогие работы на арт-ярмарке

Uniqlo назначил Kaws первым художником — резидентом бренда
В России запустили тур для перевоспитания зумеров
Упоминания киностудии A24 в дейтинг-приложениях выросли на 65% за последний год
МТС и фонд «Система» открыли новый сезон стипендиальной программы для студентов
В московском фитнес-клубе откроется выставка о любви в стиле toycore. Художников зовут поучаствовать
Челябинская путешественница в одиночку прошла 2394 километра по Большой уральской тропе
Пол Мескал рассказал о подготовке к роли Пола Маккартни: «Он самый крутой человек на планете»
«Фантастическая четверка: Первые шаги» выйдет в «цифре» 23 сентября
В Москве активизировались клещи
Исследование показало, что игра Zelda и мультфильмы студии Ghibli делают людей счастливее
Эрмитаж откроет новые центры-спутники: два в Южной Корее, один в Омане
В Москве стали угонять авто в 25 раз реже, чем 13 лет назад
В Шотландии прошел чемпионат про бросанию «блинчиков» в воду
Музыка Бетховена, Чайковского и Брамса прозвучит на фестивале ArsLonga в Москве
Российская премьера фильма Ричарда Линклейтера «Новая волна» состоится на фестивале «Маяк»
Трамп подал иск на 15 млрд против The New York Times
Студия Stereotactic отметит юбилей в баре «Стрелка» ― с диджей-сетами и лайвом от Гуляй Рванина
Вышла iOS 26. Apple предупредила о временном снижении производительности айфонов после ее установки
Трансляция «Эмми-2025» собрала 7,4 млн зрителей. Это лучший результат за четыре года
Кристин Милиоти не появится в «Бэтмене-2»
Lil Nas X проходит лечение после ареста
Сабрина Карпентер, Джастин Бибер и Karol G: объявлены хедлайнеры Coachella 2026
Netflix показал тизер сериала «Зверь во мне» с Клэр Дейнс и Мэттью Ризом
Эд Харрис сыграет в сериале Marvel «Чудо-человек»
Мицки показала трейлер концертного фильма
Третий сезон «Дома Дракона» выйдет в начале лета 2026 года, «Рыцарь Семи королевств» — уже в январе
Испания возобновила прием заявлений на визы в Москве
Айк Баринхольц не будет встречаться с Илоном Маском перед тем, как сыграет его в фильме

Cosmoscow 2025: названы самые дорогие работы на арт-ярмарке

Фото: @Cosmoscow

Организаторы Cosmoscow поделились с «Афишей Daily» итогами работы международной ярмарки. В этом году событие посетили более 55 тыс. человек.

В экспозиционном пространстве были представлены 97 галерей, 100 галерейных и 20 партнерских стендов, специальные проекты «Индия: как дух обретает материю» и «Персидская секция», 12 некоммерческих культурных проектов. Лучшим стендом Cosmoscow 2025 выбрали стенд галереи Futuro, на котором показали моностенд с работами Леонида Костина.

В число самых дорогих проданных на ярмарке работ вошли: зеркальный лонгборд «Mirage» Григория Орехова за 5 млн рублей (A—s—t—r—a); работа Александры Пацаманюк «Aeterna renascentia» (Deep List) за 5 млн рублей; живопись Керима Рагимова «Человеческий проект Эпизод #79» за 4 900 000 рублей (Галерея Марины Гисич); гобелен ручной работы авторства Ольги Солдатовой «Над Москвой» за 2 500 000 рублей (Atelier Choutko); работа «Этот год самый важный» Натальи Таранцовой за 2 500 000 рублей (A-House).

Были также проданы: серия масок «Неуязвимость хрупкости. Маски Венер. Стекло» Аннушки Броше за 1 755 000 рублей (Elohovskiy Gallery); работа Натальи Макаровой «Триединство» за 1 500 000 рублей («Палаты»), скульптура «Знак дыхания» авторства Димы Филиппова за 1 425 000 рублей (Anna Nova) и панно «Water and Sand» за 1 млн рублей (3L Gallery).

Кроме того, покупатели приобрели тиражные работы Алины Глазун из серии «Глазуны» за 60 000 рублей (ArtTube Editions), тиражную работу Никиты Алексеева  «Прибрежные разговоры III» за 100 000 рублей (Set Projects); работу Александра Мортаева из серии «Лес (лист 1)» за 350 000 рублей (Сообщество современных сибирских художников); объект «Инфосплетение» Аристарха Чернышева за 350 000 рублей («Сабстанция»); жаккардовый гобелен Игоря Гуровича за 100 000 рублей (HSE Art Gallery). Ярмарка на территории «Тимирязев центра» завершена, но 13-й выпуск Cosmoscow продолжается на онлайн-платформе TEO до 30 сентября.

